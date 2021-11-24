Правительство продлило срок выплаты компенсаций за проезд с Крайнего Севера
Правительство продлило срок выплаты компенсаций за проезд для жителей Крайнего Севера
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Жители Крайнего Севера смогут в 2022 году получить компенсации за проезд и провоз багажа, не использованные в предыдущие два года из-за COVID-19, сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство продлило сроки получения компенсации за проезд и провоз багажа для жителей Крайнего Севера. В 2022 году жители Крайнего Севера смогут получить компенсацию по оплате стоимости проезда и провоза багажа, не использованную в 2020-2021 годах. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Право на компенсацию имеют граждане, которые работают на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, а также их несовершеннолетние дети. Раз в два года за счет работодателя им возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно, напоминает пресс-служба.
Кабмин поясняет, что по закону компенсации не выплачиваются, если работник не обратился за ними в срок. Однако в 2020–2021 годах большинство поездок пришлось отложить из-за эпидемии коронавируса. Чтобы защитить права граждан, было принято решение продлить период получения таких выплат.
Постановление предусматривает, что на детей работника, которым в 2020-2021 годах исполнилось 18 лет, также распространяется право на компенсацию в 2022 году.