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Визит в красную зону отрезвит антипрививочников, считает врач из Коми
Визит в красную зону отрезвит антипрививочников, считает врач из Коми - РИА Новости, 24.11.2021
Визит в красную зону отрезвит антипрививочников, считает врач из Коми
Визит в "красную зону" COVID-стационаров отрезвит антипрививочников, которые предпочитают нести свою идеологию, не видя реальной картины заболеваемости, считает РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:35
2021-11-24T15:35
общество
коммунарка (москва)
республика коми
андрей шкода
денис проценко
марьяна лысенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Визит в "красную зону" COVID-стационаров отрезвит антипрививочников, которые предпочитают нести свою идеологию, не видя реальной картины заболеваемости, считает заведующий отделением реанимации Коми республиканской клинической больницы Эдуард Скворцов, подписавший открытое письмо, в котором врачи обращаются к противникам вакцинации от коронавируса."Одно дело - сидеть за круглым столом и нести антипрививочную идеологию, и совсем другое, когда ты видишь этих пациентов, как тяжело они болеют и очень тяжело поправляются. Большая их часть находится в сознании, но люди, как правило, даже не могут за собой ухаживать, поскольку любое движение вызывает одышку… Поэтому, как мне кажется, визит в "красную зону" в какой-то мере отрезвил бы противников вакцинации. По крайней мере, они эту проблему поняли бы немножко с другой стороны", - рассказал Скворцов РИА Новости.Медик добавил, что на месте противника вакцинации лично он принял бы предложение посетить COVID-стационар. При этом, по оценке Скворцова, антипрививочная кампания в Коми не имеет широкого размаха. "У нас народ достаточно организован и прививается", - отметил медик.Он выразил сожаление по поводу того, что при принятии решения, вакцинироваться от коронавируса либо нет, люди больше прислушиваются к медийным персонам, которых трудно отнести к профессионалам в сфере медицины."Каждый должен заниматься своим делом… но не лезть в области, в которых ничего не понимает", - выразил Скворцов свое отношение к публичным личностям, которые относят себя к противникам вакцинации.Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо подписали 11 человек. Среди подписавших - главврачи больницы в Коммунарке Денис Проценко, больницы №52 Марьяна Лысенко, клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, а также заведующий отделением реанимации Коми республиканской клинической больницы Эдуард Скворцов и главврач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Денис Гусев.
https://ria.ru/20211124/kuchera-1760516863.html
коммунарка (москва)
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общество, коммунарка (москва), республика коми, андрей шкода, денис проценко, марьяна лысенко
15:35 24.11.2021
 
Визит в красную зону отрезвит антипрививочников, считает врач из Коми

Реаниматолог из Коми Скворцов: визит в красную зону отрезвит антипрививочников

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи в палате интенсивной терапии в "красной зоне" больницы города Рассказово
Врачи реаниматологи в палате интенсивной терапии в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Визит в "красную зону" COVID-стационаров отрезвит антипрививочников, которые предпочитают нести свою идеологию, не видя реальной картины заболеваемости, считает заведующий отделением реанимации Коми республиканской клинической больницы Эдуард Скворцов, подписавший открытое письмо, в котором врачи обращаются к противникам вакцинации от коронавируса.
"Одно дело - сидеть за круглым столом и нести антипрививочную идеологию, и совсем другое, когда ты видишь этих пациентов, как тяжело они болеют и очень тяжело поправляются. Большая их часть находится в сознании, но люди, как правило, даже не могут за собой ухаживать, поскольку любое движение вызывает одышку… Поэтому, как мне кажется, визит в "красную зону" в какой-то мере отрезвил бы противников вакцинации. По крайней мере, они эту проблему поняли бы немножко с другой стороны", - рассказал Скворцов РИА Новости.
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Медик добавил, что на месте противника вакцинации лично он принял бы предложение посетить COVID-стационар. При этом, по оценке Скворцова, антипрививочная кампания в Коми не имеет широкого размаха. "У нас народ достаточно организован и прививается", - отметил медик.
Он выразил сожаление по поводу того, что при принятии решения, вакцинироваться от коронавируса либо нет, люди больше прислушиваются к медийным персонам, которых трудно отнести к профессионалам в сфере медицины.
"Каждый должен заниматься своим делом… но не лезть в области, в которых ничего не понимает", - выразил Скворцов свое отношение к публичным личностям, которые относят себя к противникам вакцинации.
Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо подписали 11 человек. Среди подписавших - главврачи больницы в Коммунарке Денис Проценко, больницы №52 Марьяна Лысенко, клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, а также заведующий отделением реанимации Коми республиканской клинической больницы Эдуард Скворцов и главврач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Денис Гусев.
 
ОбществоКоммунарка (Москва)Республика КомиАндрей ШкодаДенис ПроценкоМарьяна Лысенко
 
 
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