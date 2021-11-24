https://ria.ru/20211124/klimkin-1760447218.html

Украина готовит для России сущий ад

На Украине пообещали России "адские" санкции - РИА Новости, 24.11.2021

Украина готовит для России сущий ад

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в статье для издания "Обозреватель" призвал Запад ввести "адские санкции", если Россия начнет боевые... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T01:39

2021-11-24T01:39

2021-11-24T10:36

в мире

украина

киев

сша

москва

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155205/72/1552057246_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_777ed0d60c57a8b55aedca1d71437fb1.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в статье для издания "Обозреватель" призвал Запад ввести "адские санкции", если Россия начнет боевые действия против Киева.По его словам, после нескольких внешнеполитических побед Владимир Путин "поймал кураж", а потому Москва якобы может прибегнуть к "масштабным провокациям" в отношении Киева. Однако, уверен Климкин, США и Евросоюз "работают на опережение" и готовят ответные меры.Он добавил, что вопрос поставок вооружения на Украину решат на онлайн-встрече российского лидера с американским коллегой Джо Байденом.В последнее время в западных СМИ и в Киеве снова начали звучать прогнозы по поводу "российского вторжения" на Украину. Путин назвал эти заявления алармистскими. По его словам, конфликт в Донбассе далек от разрешения прежде всего потому, что Киев демонстративно не выполняет обязательства по Минскими соглашениям, а Запад потакает ему в этом.

https://ria.ru/20211123/rossiya-1760316710.html

украина

киев

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, сша, москва, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, евросоюз, мид украины, павел климкин, россия