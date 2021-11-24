Украина готовит для России сущий ад

01:39 24.11.2021 (обновлено: 10:36 24.11.2021)
На Украине пообещали России "адские" санкции
Павел Климкин: Россию отключат от SWIFT и ограничат импорт нефти в случае войны с Украиной
© AP Photo / Efrem LukatskyБывший глава МИД Украины Павел Климкин
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в статье для издания "Обозреватель" призвал Запад ввести "адские санкции", если Россия начнет боевые действия против Киева.
По его словам, после нескольких внешнеполитических побед Владимир Путин "поймал кураж", а потому Москва якобы может прибегнуть к "масштабным провокациям" в отношении Киева. Однако, уверен Климкин, США и Евросоюз "работают на опережение" и готовят ответные меры.
"Адские санкции или не адские — для меня не так важны эти эпитеты, сколько то, работают они или нет. Будет ли отключен SWIFT или ограничен импорт нефти? По состоянию на сегодня я сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают. Я не могу сказать, когда и какие поставки нового оружия Украине будут, но знаю, что американцы это тоже обсуждают", — пишет бывший министр.
Он добавил, что вопрос поставок вооружения на Украину решат на онлайн-встрече российского лидера с американским коллегой Джо Байденом.
В последнее время в западных СМИ и в Киеве снова начали звучать прогнозы по поводу "российского вторжения" на Украину. Путин назвал эти заявления алармистскими. По его словам, конфликт в Донбассе далек от разрешения прежде всего потому, что Киев демонстративно не выполняет обязательства по Минскими соглашениям, а Запад потакает ему в этом.