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https://ria.ru/20211124/klimkin-1760447218.html
Украина готовит для России сущий ад
На Украине пообещали России "адские" санкции - РИА Новости, 24.11.2021
Украина готовит для России сущий ад
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в статье для издания "Обозреватель" призвал Запад ввести "адские санкции", если Россия начнет боевые... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T01:39
2021-11-24T10:36
в мире
украина
киев
сша
москва
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в статье для издания "Обозреватель" призвал Запад ввести "адские санкции", если Россия начнет боевые действия против Киева.По его словам, после нескольких внешнеполитических побед Владимир Путин "поймал кураж", а потому Москва якобы может прибегнуть к "масштабным провокациям" в отношении Киева. Однако, уверен Климкин, США и Евросоюз "работают на опережение" и готовят ответные меры.Он добавил, что вопрос поставок вооружения на Украину решат на онлайн-встрече российского лидера с американским коллегой Джо Байденом.В последнее время в западных СМИ и в Киеве снова начали звучать прогнозы по поводу "российского вторжения" на Украину. Путин назвал эти заявления алармистскими. По его словам, конфликт в Донбассе далек от разрешения прежде всего потому, что Киев демонстративно не выполняет обязательства по Минскими соглашениям, а Запад потакает ему в этом.
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в мире, украина, киев, сша, москва, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, евросоюз, мид украины, павел климкин, россия
01:39 24.11.2021 (обновлено: 10:36 24.11.2021)
 
На Украине пообещали России "адские" санкции

Павел Климкин: Россию отключат от SWIFT и ограничат импорт нефти в случае войны с Украиной

© AP Photo / Efrem LukatskyБывший глава МИД Украины Павел Климкин
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в статье для издания "Обозреватель" призвал Запад ввести "адские санкции", если Россия начнет боевые действия против Киева.
По его словам, после нескольких внешнеполитических побед Владимир Путин "поймал кураж", а потому Москва якобы может прибегнуть к "масштабным провокациям" в отношении Киева. Однако, уверен Климкин, США и Евросоюз "работают на опережение" и готовят ответные меры.

"Адские санкции или не адские — для меня не так важны эти эпитеты, сколько то, работают они или нет. Будет ли отключен SWIFT или ограничен импорт нефти? По состоянию на сегодня я сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают. Я не могу сказать, когда и какие поставки нового оружия Украине будут, но знаю, что американцы это тоже обсуждают", — пишет бывший министр.

Он добавил, что вопрос поставок вооружения на Украину решат на онлайн-встрече российского лидера с американским коллегой Джо Байденом.
В последнее время в западных СМИ и в Киеве снова начали звучать прогнозы по поводу "российского вторжения" на Украину. Путин назвал эти заявления алармистскими. По его словам, конфликт в Донбассе далек от разрешения прежде всего потому, что Киев демонстративно не выполняет обязательства по Минскими соглашениям, а Запад потакает ему в этом.
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В миреУкраинаКиевСШАМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденЕвросоюзМИД УкраиныПавел КлимкинРоссия
 
 
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