https://ria.ru/20211124/kitay-1760484685.html

Враг моего врага — мой друг. Китайцы разбили надежды США

Китайцы набросились на США из-за агрессии против России - РИА Новости, 24.11.2021

Враг моего врага — мой друг. Китайцы разбили надежды США

Читатели гонконгской газеты South China Morning Post усомнились в возможности западных стран во главе с США вбить клин между Россией и Китаем. РИА Новости, 24.11.2021

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Читатели гонконгской газеты South China Morning Post усомнились в возможности западных стран во главе с США вбить клин между Россией и Китаем.Поводом для обсуждения послужила статья, в которой сообщается, что американские политические круги призывают отдалить друг от друга Москву и Пекин, иначе Вашингтон проиграет в войне на два фронта. Атлантический совет, в частности, заявил, что это имеет решающее значение для будущего.Большинство пользователей сошлись во мнении, что США пожинают плоды собственной враждебной политики."Из-за американской агрессии китайский народ стал так же враждебно настроен по отношению к США, как и русские", — отметил Bruce.Другие комментаторы считают, что доминированию США на международной арене пришел конец, и мир уже давно стал полицентричным."Запад по-прежнему контролирует нарратив, однако мы в Азии следим за реальной ситуацией", — написал Raymond L.Многие читатели выразили поддержку России на фоне противостояния с Западом."Англосфера" обвиняет Москву в агрессивности, не обращая внимания на причины российской реакции и не понимая ее корней", — подчеркнул JCS.Ранее министр обороны КНР Вэй Фэнхэ назвал дружбу Москвы и Пекина нерушимой и высоко оценил уровень российско-китайского сотрудничества в военной сфере. Он также заявил о сплоченности стран перед лицом растущего давления со стороны США.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211123/razgovor-1760327295.html

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политика, сша, китай, россия