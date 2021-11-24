Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211124/kitay-1760484685.html
Враг моего врага — мой друг. Китайцы разбили надежды США
Китайцы набросились на США из-за агрессии против России - РИА Новости, 24.11.2021
Враг моего врага — мой друг. Китайцы разбили надежды США
Читатели гонконгской газеты South China Morning Post усомнились в возможности западных стран во главе с США вбить клин между Россией и Китаем. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:50
2021-11-24T12:13
политика
сша
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Читатели гонконгской газеты South China Morning Post усомнились в возможности западных стран во главе с США вбить клин между Россией и Китаем.Поводом для обсуждения послужила статья, в которой сообщается, что американские политические круги призывают отдалить друг от друга Москву и Пекин, иначе Вашингтон проиграет в войне на два фронта. Атлантический совет, в частности, заявил, что это имеет решающее значение для будущего.Большинство пользователей сошлись во мнении, что США пожинают плоды собственной враждебной политики."Из-за американской агрессии китайский народ стал так же враждебно настроен по отношению к США, как и русские", — отметил Bruce.Другие комментаторы считают, что доминированию США на международной арене пришел конец, и мир уже давно стал полицентричным."Запад по-прежнему контролирует нарратив, однако мы в Азии следим за реальной ситуацией", — написал Raymond L.Многие читатели выразили поддержку России на фоне противостояния с Западом."Англосфера" обвиняет Москву в агрессивности, не обращая внимания на причины российской реакции и не понимая ее корней", — подчеркнул JCS.Ранее министр обороны КНР Вэй Фэнхэ назвал дружбу Москвы и Пекина нерушимой и высоко оценил уровень российско-китайского сотрудничества в военной сфере. Он также заявил о сплоченности стран перед лицом растущего давления со стороны США.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211123/razgovor-1760327295.html
https://ria.ru/20211120/ssha-1759875506.html
https://ria.ru/20211111/bayden-1758471927.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_5d9a182a303adc355c1fc3bb04b1adbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, сша, китай, россия
11:50 24.11.2021 (обновлено: 12:13 24.11.2021)
 
Китайцы набросились на США из-за агрессии против России

Читатели South China Morning Post: США ждет провал в попытках рассорить Россию и Китай

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Читатели гонконгской газеты South China Morning Post усомнились в возможности западных стран во главе с США вбить клин между Россией и Китаем.
Поводом для обсуждения послужила статья, в которой сообщается, что американские политические круги призывают отдалить друг от друга Москву и Пекин, иначе Вашингтон проиграет в войне на два фронта. Атлантический совет, в частности, заявил, что это имеет решающее значение для будущего.
Трансляция встречи президента Китая Си Цзиньпиня и президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
Вчера, 13:13Россия-Китай: Главное
Разговор без прорыва. О чем Си Цзиньпин говорил с Джо Байденом
Большинство пользователей сошлись во мнении, что США пожинают плоды собственной враждебной политики.
"Из-за американской агрессии китайский народ стал так же враждебно настроен по отношению к США, как и русские", — отметил Bruce.
"Америка занимается в Азии одними интригами", — добавил James L.
Другие комментаторы считают, что доминированию США на международной арене пришел конец, и мир уже давно стал полицентричным.
Президент США Джо Байден покидает Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 08:00
США проиграли схватку за XXI век: "историки изучат этот момент"
"Запад по-прежнему контролирует нарратив, однако мы в Азии следим за реальной ситуацией", — написал Raymond L.
Многие читатели выразили поддержку России на фоне противостояния с Западом.
"Англосфера" обвиняет Москву в агрессивности, не обращая внимания на причины российской реакции и не понимая ее корней", — подчеркнул JCS.
"США видят в России врага и недавно назвали Китай своим стратегическим противником, поэтому не стоит удивляться крепкой дружбе двух стран. Враг моего врага — мой друг", — заключил Roger T.
Ранее министр обороны КНР Вэй Фэнхэ назвал дружбу Москвы и Пекина нерушимой и высоко оценил уровень российско-китайского сотрудничества в военной сфере. Он также заявил о сплоченности стран перед лицом растущего давления со стороны США.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 08:00
Байден призвал "встать и показать" Москве и Пекину
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ПолитикаСШАКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нее
03:12Эксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"
03:08В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"
03:00Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом
02:43"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер Польши
02:35Диетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимона
02:30Ученые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинации
02:15Финансист объяснил, как выгодно купить валюту
02:15Иммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодых
02:06В России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовку
01:43Захарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеров
01:32На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа
01:15Аналитик рассказала, где хранится золотой запас США
00:27СМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"
00:16Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арест
00:08В России началась "Черная пятница"
23:46Бастрыкин поручил проверить информацию о сбитом лосе в Подмосковье
23:44Лондон, Париж и Берлин призвали Тегеран открыть доступ к объекту в Карадже
23:31Посольство России в США отреагировало на санкции против МФТИ
23:20На Украине начали учения из-за миграционного кризиса
Лента новостейМолния
Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нееЭксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер ПольшиДиетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимонаУченые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинацииФинансист объяснил, как выгодно купить валютуИммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодыхВ России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовкуЗахарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеровНа Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газаАналитик рассказала, где хранится золотой запас СШАСМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арестВ России началась "Черная пятница"Бастрыкин поручил проверить информацию о сбитом лосе в ПодмосковьеЛондон, Париж и Берлин призвали Тегеран открыть доступ к объекту в КараджеПосольство России в США отреагировало на санкции против МФТИНа Украине начали учения из-за миграционного кризиса