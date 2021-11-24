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https://ria.ru/20211124/kitay-1760456039.html
Китай поможет США с нефтью в обмен на улучшение условий сотрудничества
Китай поможет США с нефтью в обмен на улучшение условий сотрудничества - РИА Новости, 24.11.2021
Китай поможет США с нефтью в обмен на улучшение условий сотрудничества
Китай может в качестве услуги помочь США справиться со стремительно растущими ценами на нефть и опасениями по поводу инфляции, высвободив нефть из своих... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T08:52
2021-11-24T08:52
экономика
сша
япония
южная корея
джо байден
опек
цены на нефть
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ПЕКИН, 24 ноя - РИА Новости. Китай может в качестве услуги помочь США справиться со стремительно растущими ценами на нефть и опасениями по поводу инфляции, высвободив нефть из своих резервов, однако США должны будут оказать ответную услугу, искренне добиваясь улучшения условий китайско-американского сотрудничества, пишет в среду газета Global Times.Президент США Джо Байден во вторник объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье. По сообщению Белого дома, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с США воспользуются национальными стратегическими запасами нефти для снижения цен.Китайские эксперты заявили изданию, что обращение к Китаю с призывом оказать помощь отражает "беспокойство" Байдена, когда он изо всех сил пытается противостоять политическому давлению из-за роста цен на нефтепродукты в преддверии промежуточных выборов, которые должны состояться в 2022 году, чтобы выполнить свое обещание помочь стране восстановить экономическую силу.Аналитики заявили зданию, что Китай может предложить помощь на этот раз, учитывая, что падение мировых цен на нефть пойдет на пользу в том числе и китайскому бизнесу, но подчеркнули, что Китай высвободит запасы нефти исходя из собственных экономических потребностей вместо того, чтобы слепо следовать требованиям США."Это один из аспектов, где Китай и США могут сотрудничать, поскольку падение мировых цен на нефть также принесет пользу Китаю как крупному импортеру нефти. Китай не должен помогать США, учитывая трения между двумя странами, однако мы можем рассмотреть вопрос о том, что для Китая должно быть приоритетом: собственные экономические интересы или споры двух стран", - заявил газете заместитель председателя Китайского общества исследований вопросов ВТО Хо Цзяньго.При этом член исполнительного совета Китайского общества исследований вопросов ВТО Хэ Вэйвэнь считает, что Китай не сталкивается с такой серьезной проблемой с ценами на нефть, как США, поскольку инфляция в Китае не очень высокая."Для Китая высвобождение нефти из резервов должно стать символическим ответом. Впрочем, в этом нет ничего плохого, поскольку это может помочь сбалансировать мировые цены на нефть и стабилизировать мировую экономику", - сказал он.Директор Китайского центра исследований экономики энергетики при Университете Сямэня Линь Боцян в свою очередь считает, что, высвобождая нефть из резервов, "Китай на первое место должен ставить свои собственные интересы".По его словам, Китай не является столь большой страной с точки зрения государственных запасов нефти по сравнению с США, и трудно сделать вывод, смогут ли основные страны-потребители нефти, включая США, Японию, Индию и Китай, прийти к консенсусу по совместному выпуску нефти из резервов, чего раньше никогда не было.Он также отметил, что Китай недавно столкнулся с нехваткой угля, что привело к введению ограничений на потребление энергии, поэтому стране необходимо принять меры преодоления энергетического кризиса.Аналитик также указал, что возможность глобального скоординированного высвобождения стратегических запасов нефти мала, поскольку разные страны по-разному видят будущее цен на нефть. С постепенной отменой ограничений ОПЕК на добычу нефти, цены на нее в будущем также могут постепенно упасть с отметки в 80 долларов.Научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян заявил изданию, что Китай мог бы предложить помощь, высвободив нефть из своих резервов, но масштабы будут весьма ограниченными, поскольку Китай не является крупным экспортером нефти, а запасов нефти у него самого не так уж много.
https://ria.ru/20211123/neft-1760443778.html
https://ria.ru/20211123/neft-1760381739.html
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экономика, сша, япония, южная корея, джо байден, опек, цены на нефть
08:52 24.11.2021
 
Китай поможет США с нефтью в обмен на улучшение условий сотрудничества

Китай поможет США справиться с ростом цен на нефть в обмен на улучшение отношений

© AP Photo / Olivia ZhangПогрузка транспортных контейнеров в порту Китая
Погрузка транспортных контейнеров в порту Китая - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Olivia Zhang
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ПЕКИН, 24 ноя - РИА Новости. Китай может в качестве услуги помочь США справиться со стремительно растущими ценами на нефть и опасениями по поводу инфляции, высвободив нефть из своих резервов, однако США должны будут оказать ответную услугу, искренне добиваясь улучшения условий китайско-американского сотрудничества, пишет в среду газета Global Times.
Президент США Джо Байден во вторник объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье. По сообщению Белого дома, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с США воспользуются национальными стратегическими запасами нефти для снижения цен.
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Китайские эксперты заявили изданию, что обращение к Китаю с призывом оказать помощь отражает "беспокойство" Байдена, когда он изо всех сил пытается противостоять политическому давлению из-за роста цен на нефтепродукты в преддверии промежуточных выборов, которые должны состояться в 2022 году, чтобы выполнить свое обещание помочь стране восстановить экономическую силу.
Аналитики заявили зданию, что Китай может предложить помощь на этот раз, учитывая, что падение мировых цен на нефть пойдет на пользу в том числе и китайскому бизнесу, но подчеркнули, что Китай высвободит запасы нефти исходя из собственных экономических потребностей вместо того, чтобы слепо следовать требованиям США.
"Это один из аспектов, где Китай и США могут сотрудничать, поскольку падение мировых цен на нефть также принесет пользу Китаю как крупному импортеру нефти. Китай не должен помогать США, учитывая трения между двумя странами, однако мы можем рассмотреть вопрос о том, что для Китая должно быть приоритетом: собственные экономические интересы или споры двух стран", - заявил газете заместитель председателя Китайского общества исследований вопросов ВТО Хо Цзяньго.
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При этом член исполнительного совета Китайского общества исследований вопросов ВТО Хэ Вэйвэнь считает, что Китай не сталкивается с такой серьезной проблемой с ценами на нефть, как США, поскольку инфляция в Китае не очень высокая.
"Для Китая высвобождение нефти из резервов должно стать символическим ответом. Впрочем, в этом нет ничего плохого, поскольку это может помочь сбалансировать мировые цены на нефть и стабилизировать мировую экономику", - сказал он.
Директор Китайского центра исследований экономики энергетики при Университете Сямэня Линь Боцян в свою очередь считает, что, высвобождая нефть из резервов, "Китай на первое место должен ставить свои собственные интересы".
По его словам, Китай не является столь большой страной с точки зрения государственных запасов нефти по сравнению с США, и трудно сделать вывод, смогут ли основные страны-потребители нефти, включая США, Японию, Индию и Китай, прийти к консенсусу по совместному выпуску нефти из резервов, чего раньше никогда не было.
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Он также отметил, что Китай недавно столкнулся с нехваткой угля, что привело к введению ограничений на потребление энергии, поэтому стране необходимо принять меры преодоления энергетического кризиса.
Аналитик также указал, что возможность глобального скоординированного высвобождения стратегических запасов нефти мала, поскольку разные страны по-разному видят будущее цен на нефть. С постепенной отменой ограничений ОПЕК на добычу нефти, цены на нее в будущем также могут постепенно упасть с отметки в 80 долларов.
Научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян заявил изданию, что Китай мог бы предложить помощь, высвободив нефть из своих резервов, но масштабы будут весьма ограниченными, поскольку Китай не является крупным экспортером нефти, а запасов нефти у него самого не так уж много.
 
ЭкономикаСШАЯпонияЮжная КореяДжо БайденОПЕКЦены на нефть
 
 
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