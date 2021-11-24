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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211124/kino-1760543306.html
Путин предложил распространить "Пушкинскую карту" на российское кино
Путин предложил распространить "Пушкинскую карту" на российское кино - РИА Новости, 24.11.2021
Путин предложил распространить "Пушкинскую карту" на российское кино
Президент РФ Владимир Путин предложил распространить программу "Пушкинская карта" на покупку билетов для просмотра отечественных фильмов, это станет одной из... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:51
2021-11-24T15:51
культура
технологии
владимир путин
михаил мишустин
кино
россия
культура
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил распространить программу "Пушкинская карта" на покупку билетов для просмотра отечественных фильмов, это станет одной из форм поддержки российского кинематографа."Предлагаю, как вчера с вами обсуждали, использовать эти деньги в рамках этой программы еще и на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных фильмов и документальных фильмов отечественного производства", - сказал Путин премьеру Михаилу Мишустину на совещании с правительством."Вы знаете, что Союз кинематографистов в министерство культуры обращается до сих пор с просьбами поддержать их материально. Вот это одна из форм поддержки, которая не требует дополнительного выделения ресурсов, имея в виду, что в бюджете следующего года эти деньги уже предусмотрены", - добавил президент РФ.Мишустин назвал идею "очень хорошей"."Пушкинская карта" представляет собой разработанную для молодежи специальную банковскую карту, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Программа стартовала 1 сентября 2021 года. Стать ее участниками могут школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет.
https://ria.ru/20210929/karta-1752276588.html
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технологии, владимир путин, михаил мишустин, кино, россия, культура
15:51 24.11.2021
 
Путин предложил распространить "Пушкинскую карту" на российское кино

Путин предложил распространить "Пушкинскую карту" на покупку билетов на российское кино

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил распространить программу "Пушкинская карта" на покупку билетов для просмотра отечественных фильмов, это станет одной из форм поддержки российского кинематографа.
"Предлагаю, как вчера с вами обсуждали, использовать эти деньги в рамках этой программы еще и на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных фильмов и документальных фильмов отечественного производства", - сказал Путин премьеру Михаилу Мишустину на совещании с правительством.
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
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Почти две тысячи учреждений культуры участвуют в "Пушкинской карте"
"Вы знаете, что Союз кинематографистов в министерство культуры обращается до сих пор с просьбами поддержать их материально. Вот это одна из форм поддержки, которая не требует дополнительного выделения ресурсов, имея в виду, что в бюджете следующего года эти деньги уже предусмотрены", - добавил президент РФ.
Мишустин назвал идею "очень хорошей".
"Пушкинская карта" представляет собой разработанную для молодежи специальную банковскую карту, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Программа стартовала 1 сентября 2021 года. Стать ее участниками могут школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет.
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КультураТехнологииВладимир ПутинМихаил МишустинКиноРоссияКультура
 
 
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