https://ria.ru/20211124/kino-1760543306.html

Путин предложил распространить "Пушкинскую карту" на российское кино

Путин предложил распространить "Пушкинскую карту" на российское кино - РИА Новости, 24.11.2021

Путин предложил распространить "Пушкинскую карту" на российское кино

Президент РФ Владимир Путин предложил распространить программу "Пушкинская карта" на покупку билетов для просмотра отечественных фильмов, это станет одной из... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:51

2021-11-24T15:51

2021-11-24T15:51

культура

технологии

владимир путин

михаил мишустин

кино

россия

культура

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил распространить программу "Пушкинская карта" на покупку билетов для просмотра отечественных фильмов, это станет одной из форм поддержки российского кинематографа."Предлагаю, как вчера с вами обсуждали, использовать эти деньги в рамках этой программы еще и на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных фильмов и документальных фильмов отечественного производства", - сказал Путин премьеру Михаилу Мишустину на совещании с правительством."Вы знаете, что Союз кинематографистов в министерство культуры обращается до сих пор с просьбами поддержать их материально. Вот это одна из форм поддержки, которая не требует дополнительного выделения ресурсов, имея в виду, что в бюджете следующего года эти деньги уже предусмотрены", - добавил президент РФ.Мишустин назвал идею "очень хорошей"."Пушкинская карта" представляет собой разработанную для молодежи специальную банковскую карту, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Программа стартовала 1 сентября 2021 года. Стать ее участниками могут школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет.

https://ria.ru/20210929/karta-1752276588.html

https://ria.ru/20210907/lyubimova-1749071401.html

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технологии, владимир путин, михаил мишустин, кино, россия, культура