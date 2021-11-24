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Как определить смертельно опасный уровень холестерина по рукам
Назван признак смертельно опасного уровня холестерина, заметный на руках - РИА Новости, 24.11.2021
Как определить смертельно опасный уровень холестерина по рукам
Онемение кистей и ощущение, что руки постоянно мерзнут, указывают на многократно повышенный уровень холестерина в крови, пишет британская газета Daily Express... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:44
2021-11-24T17:18
в мире
великобритания
здоровье - общество
здоровье
холестерин
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Онемение кистей и ощущение, что руки постоянно мерзнут, указывают на многократно повышенный уровень холестерина в крови, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на экспертов Американского колледжа хирургии стопы и голеностопного сустава."Из-за высокого содержания холестерина в крови сосуды в организме сужаются или даже закупориваются. Кровь не поступает в полном объеме. В результате возникают ощущения покалывания. В дальнейшем это может привести к поражению периферических артерий", — объяснили специалисты.К другим признакам проблем с артериями относят боли в ногах и судороги. У страдающих переизбытком холестерина также появляются незаживающие язвы на голенях и ступнях. Может измениться цвет кожи на пальцах ног, уточняется в статье.Высокий уровень холестерина увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, закупоривая сосуды. В зависимости от части тела это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.Чтобы избежать таких осложнений, врачи посоветовали вести активный образ жизни и соблюдать диету с большим содержанием ненасыщенных жиров.
https://ria.ru/20210916/kholesterin-1750427029.html
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в мире, великобритания, здоровье - общество, здоровье, холестерин
14:44 24.11.2021 (обновлено: 17:18 24.11.2021)
 
Назван признак смертельно опасного уровня холестерина, заметный на руках

Daily Express: избыток холестерина в организме приводит к онемению кистей рук

© Fotolia / mangostockПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Fotolia / mangostock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Онемение кистей и ощущение, что руки постоянно мерзнут, указывают на многократно повышенный уровень холестерина в крови, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на экспертов Американского колледжа хирургии стопы и голеностопного сустава.
"Из-за высокого содержания холестерина в крови сосуды в организме сужаются или даже закупориваются. Кровь не поступает в полном объеме. В результате возникают ощущения покалывания. В дальнейшем это может привести к поражению периферических артерий", — объяснили специалисты.
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К другим признакам проблем с артериями относят боли в ногах и судороги. У страдающих переизбытком холестерина также появляются незаживающие язвы на голенях и ступнях. Может измениться цвет кожи на пальцах ног, уточняется в статье.
Высокий уровень холестерина увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, закупоривая сосуды. В зависимости от части тела это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.
Чтобы избежать таких осложнений, врачи посоветовали вести активный образ жизни и соблюдать диету с большим содержанием ненасыщенных жиров.
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