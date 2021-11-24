https://ria.ru/20211124/kholesterin-1760524463.html

Как определить смертельно опасный уровень холестерина по рукам

Назван признак смертельно опасного уровня холестерина, заметный на руках - РИА Новости, 24.11.2021

Как определить смертельно опасный уровень холестерина по рукам

Онемение кистей и ощущение, что руки постоянно мерзнут, указывают на многократно повышенный уровень холестерина в крови, пишет британская газета Daily Express... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T14:44

2021-11-24T14:44

2021-11-24T17:18

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Онемение кистей и ощущение, что руки постоянно мерзнут, указывают на многократно повышенный уровень холестерина в крови, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на экспертов Американского колледжа хирургии стопы и голеностопного сустава."Из-за высокого содержания холестерина в крови сосуды в организме сужаются или даже закупориваются. Кровь не поступает в полном объеме. В результате возникают ощущения покалывания. В дальнейшем это может привести к поражению периферических артерий", — объяснили специалисты.К другим признакам проблем с артериями относят боли в ногах и судороги. У страдающих переизбытком холестерина также появляются незаживающие язвы на голенях и ступнях. Может измениться цвет кожи на пальцах ног, уточняется в статье.Высокий уровень холестерина увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, закупоривая сосуды. В зависимости от части тела это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.Чтобы избежать таких осложнений, врачи посоветовали вести активный образ жизни и соблюдать диету с большим содержанием ненасыщенных жиров.

https://ria.ru/20210916/kholesterin-1750427029.html

https://ria.ru/20210822/kholesterin-1746719985.html

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в мире, великобритания, здоровье - общество, здоровье, холестерин