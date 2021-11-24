https://ria.ru/20211124/karabakh-1760587893.html

Главы МИД России и Армении обсудили вопросы карабахского урегулирования

Главы МИД России и Армении обсудили вопросы карабахского урегулирования - РИА Новости, 24.11.2021

Главы МИД России и Армении обсудили вопросы карабахского урегулирования

Главы МИД Армении и РФ Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили в среду по телефону вопросы карабахского урегулирования, сообщили в пресс-службе армянского... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T18:20

2021-11-24T18:20

2021-11-24T18:36

в мире

армения

россия

ситуация на армяно-азербайджанской границе

азербайджан

мид армении

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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ЕРЕВАН, 24 ноя – РИА Новости. Главы МИД Армении и РФ Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили в среду по телефону вопросы карабахского урегулирования, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства."В ходе телефонной беседы была отмечена важность долгосрочного и всеобъемлющего урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта путем мирных переговоров в рамках мандата Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении на сайте МИД.Отмечается, что Мирзоян представил ситуацию, сложившуюся в результате "последней агрессии ВС Азербайджана против территориальной целостности и суверенитета Армении". Он отметил важную роль армяно-российских стратегических отношений в контексте усилий, направленных на установление стабильности в регионе."Мирзоян и Лавров обсудили также ход выполнения обязательств, взятых на себя сторонами в рамках трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - отмечается в сообщении,Шестнадцатого ноября Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.

https://ria.ru/20211124/armeniya-1760579428.html

https://ria.ru/20211123/pashinyan-1760442326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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