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Главы МИД России и Армении обсудили вопросы карабахского урегулирования
Главы МИД России и Армении обсудили вопросы карабахского урегулирования - РИА Новости, 24.11.2021
Главы МИД России и Армении обсудили вопросы карабахского урегулирования
Главы МИД Армении и РФ Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили в среду по телефону вопросы карабахского урегулирования, сообщили в пресс-службе армянского... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T18:20
2021-11-24T18:36
в мире
армения
россия
ситуация на армяно-азербайджанской границе
азербайджан
мид армении
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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ЕРЕВАН, 24 ноя – РИА Новости. Главы МИД Армении и РФ Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили в среду по телефону вопросы карабахского урегулирования, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства."В ходе телефонной беседы была отмечена важность долгосрочного и всеобъемлющего урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта путем мирных переговоров в рамках мандата Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении на сайте МИД.Отмечается, что Мирзоян представил ситуацию, сложившуюся в результате "последней агрессии ВС Азербайджана против территориальной целостности и суверенитета Армении". Он отметил важную роль армяно-российских стратегических отношений в контексте усилий, направленных на установление стабильности в регионе."Мирзоян и Лавров обсудили также ход выполнения обязательств, взятых на себя сторонами в рамках трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - отмечается в сообщении,Шестнадцатого ноября Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
https://ria.ru/20211124/armeniya-1760579428.html
https://ria.ru/20211123/pashinyan-1760442326.html
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в мире, армения, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан, мид армении, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, нагорный карабах, арарат мирзоян
18:20 24.11.2021 (обновлено: 18:36 24.11.2021)
 
Главы МИД России и Армении обсудили вопросы карабахского урегулирования

Лавров и глава МИД Армении Мирзоян обсудили вопросы карабахского урегулирования

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЕРЕВАН, 24 ноя – РИА Новости. Главы МИД Армении и РФ Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили в среду по телефону вопросы карабахского урегулирования, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
"В ходе телефонной беседы была отмечена важность долгосрочного и всеобъемлющего урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта путем мирных переговоров в рамках мандата Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении на сайте МИД.
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Отмечается, что Мирзоян представил ситуацию, сложившуюся в результате "последней агрессии ВС Азербайджана против территориальной целостности и суверенитета Армении". Он отметил важную роль армяно-российских стратегических отношений в контексте усилий, направленных на установление стабильности в регионе.
"Мирзоян и Лавров обсудили также ход выполнения обязательств, взятых на себя сторонами в рамках трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - отмечается в сообщении,
Шестнадцатого ноября Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.
В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
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В миреАрменияРоссияСитуация на армяно-азербайджанской границеАзербайджанМИД АрменииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровНагорный КарабахАрарат Мирзоян
 
 
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