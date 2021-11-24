https://ria.ru/20211124/kaluga-1760608885.html

В Калуге осудили мужчину, убившего двухлетнего сына за громкий плач

В Калуге осудили мужчину, убившего двухлетнего сына за громкий плач - РИА Новости, 24.11.2021

В Калуге осудили мужчину, убившего двухлетнего сына за громкий плач

Суд в Калуге приговорил к 13 годам колонии строгого режима местного жителя, который избил до смерти своего двухлетнего сына, надоевшего ему плачем, сообщило... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T20:16

2021-11-24T20:16

2021-11-24T20:16

происшествия

калуга

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Суд в Калуге приговорил к 13 годам колонии строгого режима местного жителя, который избил до смерти своего двухлетнего сына, надоевшего ему плачем, сообщило СУСК России по региону."Следствием и судом установлено, что в июле 2021 года подсудимый был раздражен тем, что его двухлетний сын плачет и капризничает, бросил его о лавку, а затем нанес множественные опасные для жизни удары в область головы и тела ребенка… В результате осложнений от причиненных отцом телесных повреждений мальчик скончался в больнице спустя 22 дня", - говорится в сообщении.Мужчину, которому 28 лет, судили за убийство малолетнего."Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. После отбытия наказания виновный будет ограничен в свободе сроком на 1 год", - информирует следственное управление.

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происшествия, калуга, россия