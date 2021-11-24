https://ria.ru/20211124/kabul-1760586897.html

В Кабуле распродают брошенное американское снаряжение, сообщил источник

В Кабуле распродают брошенное американское снаряжение, сообщил источник - РИА Новости, 24.11.2021

В Кабуле распродают брошенное американское снаряжение, сообщил источник

Жители Кабула продолжают распродавать снаряжение и одежду, оставленные американцами при эвакуации из Кабула, рассказал РИА Новости источник в столице... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T18:13

2021-11-24T18:13

2021-11-24T19:58

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Жители Кабула продолжают распродавать снаряжение и одежду, оставленные американцами при эвакуации из Кабула, рассказал РИА Новости источник в столице Афганистана.По их словам, в наличии в некоторых магазинах Кабула американские и китайские бронежилеты, с кевларом и без, а также несколько видов касок и противоосколочные очки. Кроме того, осталось много одежды и обуви, в том числе известных американских фирм, делающих одежду для силовиков, например, 5.11."Все это можно купить за цену в 2-3 раза меньше, чем в США и тем более в России", - сказал собеседник агентства.Так, например, цены на американские бронежилеты с кевларом в местных магазинах не превышают 200 долларов (около 15 тысяч рублей), а, например, берцы 5.11, которые в Москве обойдутся по 15 тысяч рублей за штуку, в Кабуле можно приобрести за цену в районе 40-50 долларов (около 4 тысяч рублей).

https://ria.ru/20211124/afganistan-1760458103.html

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в мире, сша, афганистан, кабул