https://ria.ru/20211124/kabul-1760586897.html
В Кабуле распродают брошенное американское снаряжение, сообщил источник
В Кабуле распродают брошенное американское снаряжение, сообщил источник - РИА Новости, 24.11.2021
В Кабуле распродают брошенное американское снаряжение, сообщил источник
Жители Кабула продолжают распродавать снаряжение и одежду, оставленные американцами при эвакуации из Кабула, рассказал РИА Новости источник в столице... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T18:13
2021-11-24T18:13
2021-11-24T19:58
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Жители Кабула продолжают распродавать снаряжение и одежду, оставленные американцами при эвакуации из Кабула, рассказал РИА Новости источник в столице Афганистана.По их словам, в наличии в некоторых магазинах Кабула американские и китайские бронежилеты, с кевларом и без, а также несколько видов касок и противоосколочные очки. Кроме того, осталось много одежды и обуви, в том числе известных американских фирм, делающих одежду для силовиков, например, 5.11."Все это можно купить за цену в 2-3 раза меньше, чем в США и тем более в России", - сказал собеседник агентства.Так, например, цены на американские бронежилеты с кевларом в местных магазинах не превышают 200 долларов (около 15 тысяч рублей), а, например, берцы 5.11, которые в Москве обойдутся по 15 тысяч рублей за штуку, в Кабуле можно приобрести за цену в районе 40-50 долларов (около 4 тысяч рублей).
https://ria.ru/20211124/afganistan-1760458103.html
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в мире, сша, афганистан, кабул
18:13 24.11.2021 (обновлено: 19:58 24.11.2021)
В Кабуле распродают брошенное американское снаряжение, сообщил источник
Брошенное американское снаряжение распродают в магазинах Кабула, сообщил источник