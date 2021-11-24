https://ria.ru/20211124/it-1760585702.html
Шадаев предложил разработать закон об IT на критической инфраструктуре
Шадаев предложил разработать закон об IT на критической инфраструктуре - РИА Новости, 24.11.2021
Шадаев предложил разработать закон об IT на критической инфраструктуре
Глава Минцифры Максут Шадаев в ходе совещания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным попросил президента облечь проект указа о переходе объектов... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T18:05
2021-11-24T18:05
2021-11-24T18:05
общество
технологии
владимир путин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев в ходе совещания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным попросил президента облечь проект указа о переходе объектов критической информационной инфраструктуры на отечественные решения в нормы федерального закона."У нас завершена работа по согласованию проекта указа о переходе объектов критической информационной инфраструктуры на отечественные решения. Мы договорились с бизнесом, согласовали сроки, но сейчас понимаем, что проекта указа недостаточно, нам нужно погружать это в федеральный закон", - сказал Шадаев во время совещания.Министр обратился к президенту с просьбой дать поручение облечь это решение в нормы федерального закона в первом квартале 2022 года."Я поговорю по этому вопросу с правовым управлением администрации. Поскольку есть "люки" в законодательстве, можно заполнить эти "люки" с помощью указа и, не затягивая это до начала следующего года, вносить уже проект закона в Государственную думу, если юристы считают, что это нужно облечь в форму закона", - ответил Путин на предложение министра.
https://ria.ru/20211124/putin-1760553059.html
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общество, технологии, владимир путин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия
Шадаев предложил разработать закон об IT на критической инфраструктуре
Шадаев предложил разработать закон о российских IT-решениях на критической инфраструктуре