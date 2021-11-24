https://ria.ru/20211124/istrebiteli-1760461970.html
Российские истребители отработали удары по кораблям в Черном море
Российские истребители отработали удары по кораблям в Черном море - РИА Новости, 24.11.2021
Российские истребители отработали удары по кораблям в Черном море
Су-27СМ3 и Су-30М2 из состава смешанного авиационного соединения Южного военного округа (ЮВО) выполнили учебно-тренировочные полеты над Черным морем. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T09:44
2021-11-24T09:44
2021-11-24T11:15
безопасность
краснодарский край
южный военный округ
черное море
су-27см3
су-30м2
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости. Су-27СМ3 и Су-30М2 из состава смешанного авиационного соединения Южного военного округа (ЮВО) выполнили учебно-тренировочные полеты над Черным морем."Летчики <...> отработали задачи по отражению нападения воздушного противника на военно-морскую базу и нанесению ответного авиационного удара по кораблям условного противника", — рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.Участники учений совершенствовали слаженность действий при нанесении удара по надводным целям, выполнение сложного пилотажа, тактические приемы по перехвату и атаке, противодействие радиоэлектронным средствам врага.В мероприятиях задействовали около десяти экипажей самолетов, патрульный корабль "Василий Быков", а также малые противолодочные корабли "Касимов" и "Ейск".Обстановка в черноморской акватории остается напряженной, недавно там прошли учения НАТО. В Москве заявили, что контролируют действия альянса и считают происходящее попыткой военного освоения Украины.
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безопасность, краснодарский край, южный военный округ, черное море, су-27см3, су-30м2
09:44 24.11.2021 (обновлено: 11:15 24.11.2021)
Российские истребители отработали удары по кораблям в Черном море
Российские истребители Су-27СМ3 и Су-30М2 отработали удары по кораблям в Черном море
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости. Су-27СМ3
и Су-30М2
из состава смешанного авиационного соединения Южного военного округа (ЮВО
) выполнили учебно-тренировочные полеты над Черным морем
.
"Летчики <...> отработали задачи по отражению нападения воздушного противника на военно-морскую базу и нанесению ответного авиационного удара по кораблям условного противника", — рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.
Участники учений совершенствовали слаженность действий при нанесении удара по надводным целям, выполнение сложного пилотажа, тактические приемы по перехвату и атаке, противодействие радиоэлектронным средствам врага.
В мероприятиях задействовали около десяти экипажей самолетов, патрульный корабль "Василий Быков", а также малые противолодочные корабли "Касимов" и "Ейск".
Обстановка в черноморской акватории остается напряженной, недавно там прошли учения НАТО. В Москве заявили, что контролируют действия альянса и считают происходящее попыткой военного освоения Украины.