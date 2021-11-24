https://ria.ru/20211124/istrebiteli-1760461970.html

Российские истребители отработали удары по кораблям в Черном море

Российские истребители отработали удары по кораблям в Черном море - РИА Новости, 24.11.2021

Российские истребители отработали удары по кораблям в Черном море

Су-27СМ3 и Су-30М2 из состава смешанного авиационного соединения Южного военного округа (ЮВО) выполнили учебно-тренировочные полеты над Черным морем. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T09:44

2021-11-24T09:44

2021-11-24T11:15

безопасность

краснодарский край

южный военный округ

черное море

су-27см3

су-30м2

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости. Су-27СМ3 и Су-30М2 из состава смешанного авиационного соединения Южного военного округа (ЮВО) выполнили учебно-тренировочные полеты над Черным морем."Летчики <...> отработали задачи по отражению нападения воздушного противника на военно-морскую базу и нанесению ответного авиационного удара по кораблям условного противника", — рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.Участники учений совершенствовали слаженность действий при нанесении удара по надводным целям, выполнение сложного пилотажа, тактические приемы по перехвату и атаке, противодействие радиоэлектронным средствам врага.В мероприятиях задействовали около десяти экипажей самолетов, патрульный корабль "Василий Быков", а также малые противолодочные корабли "Касимов" и "Ейск".Обстановка в черноморской акватории остается напряженной, недавно там прошли учения НАТО. В Москве заявили, что контролируют действия альянса и считают происходящее попыткой военного освоения Украины.

https://radiosputnik.ria.ru/20211115/nato-1759170880.html

краснодарский край

черное море

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безопасность, краснодарский край, южный военный округ, черное море, су-27см3, су-30м2