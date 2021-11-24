https://ria.ru/20211124/iran-1760609301.html
В США сообщили о создании Ираном "действенной" платформы для пуска ракет
В США сообщили о создании Ираном "действенной" платформы для пуска ракет - РИА Новости, 24.11.2021
В США сообщили о создании Ираном "действенной" платформы для пуска ракет
Глава Центрального командования (CENTCOM) ВС США генерал Кеннет Маккензи в интервью изданию Time заявил, что Иран создал "очень действенную" платформу для пуска РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T20:20
2021-11-24T20:20
2021-11-24T20:20
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Глава Центрального командования (CENTCOM) ВС США генерал Кеннет Маккензи в интервью изданию Time заявил, что Иран создал "очень действенную" платформу для пуска баллистических ракет.По словам Маккензи, Иран показал, что его ракеты обладают доказанной способностью поражать цели с высокой точностью. В этой связи издание напоминает, что в январе 2020 года Иран выпустил более десятка баллистических ракет по базам в Ираке, где были расквартированы военнослужащие США. Отмечается, что ракеты превратили здания и самолеты в тлеющие обломки, свыше сотни американских военнослужащих пострадали (погибших не было, поскольку большинству удалось укрыться).Маккензи считает, что за прошедшее время Иран достиг большого прогресса в развитии своей ядерной программы и сейчас "очень близок" к возможности создания ядерного оружия.
https://ria.ru/20211124/iran-1760510451.html
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в мире, сша, иран, тегеран (город), вооруженные силы сша
В США сообщили о создании Ираном "действенной" платформы для пуска ракет
В ВС США сообщили о создании Ираном "действенной" платформы для пуска баллистических ракет