https://ria.ru/20211124/iran-1760609301.html

В США сообщили о создании Ираном "действенной" платформы для пуска ракет

В США сообщили о создании Ираном "действенной" платформы для пуска ракет - РИА Новости, 24.11.2021

В США сообщили о создании Ираном "действенной" платформы для пуска ракет

Глава Центрального командования (CENTCOM) ВС США генерал Кеннет Маккензи в интервью изданию Time заявил, что Иран создал "очень действенную" платформу для пуска РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T20:20

2021-11-24T20:20

2021-11-24T20:20

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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Глава Центрального командования (CENTCOM) ВС США генерал Кеннет Маккензи в интервью изданию Time заявил, что Иран создал "очень действенную" платформу для пуска баллистических ракет.По словам Маккензи, Иран показал, что его ракеты обладают доказанной способностью поражать цели с высокой точностью. В этой связи издание напоминает, что в январе 2020 года Иран выпустил более десятка баллистических ракет по базам в Ираке, где были расквартированы военнослужащие США. Отмечается, что ракеты превратили здания и самолеты в тлеющие обломки, свыше сотни американских военнослужащих пострадали (погибших не было, поскольку большинству удалось укрыться).Маккензи считает, что за прошедшее время Иран достиг большого прогресса в развитии своей ядерной программы и сейчас "очень близок" к возможности создания ядерного оружия.

https://ria.ru/20211124/iran-1760510451.html

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иран

тегеран (город)

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в мире, сша, иран, тегеран (город), вооруженные силы сша