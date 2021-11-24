Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211124/iran-1760609301.html
В США сообщили о создании Ираном "действенной" платформы для пуска ракет
В США сообщили о создании Ираном "действенной" платформы для пуска ракет - РИА Новости, 24.11.2021
В США сообщили о создании Ираном "действенной" платформы для пуска ракет
Глава Центрального командования (CENTCOM) ВС США генерал Кеннет Маккензи в интервью изданию Time заявил, что Иран создал "очень действенную" платформу для пуска РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T20:20
2021-11-24T20:20
в мире
сша
иран
тегеран (город)
вооруженные силы сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Глава Центрального командования (CENTCOM) ВС США генерал Кеннет Маккензи в интервью изданию Time заявил, что Иран создал "очень действенную" платформу для пуска баллистических ракет.По словам Маккензи, Иран показал, что его ракеты обладают доказанной способностью поражать цели с высокой точностью. В этой связи издание напоминает, что в январе 2020 года Иран выпустил более десятка баллистических ракет по базам в Ираке, где были расквартированы военнослужащие США. Отмечается, что ракеты превратили здания и самолеты в тлеющие обломки, свыше сотни американских военнослужащих пострадали (погибших не было, поскольку большинству удалось укрыться).Маккензи считает, что за прошедшее время Иран достиг большого прогресса в развитии своей ядерной программы и сейчас "очень близок" к возможности создания ядерного оружия.
https://ria.ru/20211124/iran-1760510451.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7339acb0c437b608eba5a8d86526b692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, иран, тегеран (город), вооруженные силы сша
20:20 24.11.2021
 
В США сообщили о создании Ираном "действенной" платформы для пуска ракет

В ВС США сообщили о создании Ираном "действенной" платформы для пуска баллистических ракет

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Глава Центрального командования (CENTCOM) ВС США генерал Кеннет Маккензи в интервью изданию Time заявил, что Иран создал "очень действенную" платформу для пуска баллистических ракет.
По словам Маккензи, Иран показал, что его ракеты обладают доказанной способностью поражать цели с высокой точностью. В этой связи издание напоминает, что в январе 2020 года Иран выпустил более десятка баллистических ракет по базам в Ираке, где были расквартированы военнослужащие США. Отмечается, что ракеты превратили здания и самолеты в тлеющие обломки, свыше сотни американских военнослужащих пострадали (погибших не было, поскольку большинству удалось укрыться).
"Что иранцы сделали за последние три-пять лет, так это построили очень действенную платформу для баллистических ракет", - заявил Маккензи.
Маккензи считает, что за прошедшее время Иран достиг большого прогресса в развитии своей ядерной программы и сейчас "очень близок" к возможности создания ядерного оружия.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
13:50
Глава МАГАТЭ не получил доступ на объект в иранском Карадже
 
В миреСШАИранТегеран (город)Вооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12Эксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"
03:08В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"
03:00Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом
02:43"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер Польши
02:35Диетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимона
02:30Ученые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинации
02:15Финансист объяснил, как выгодно купить валюту
02:15Иммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодых
02:06В России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовку
01:43Захарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеров
01:32На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа
01:15Аналитик рассказала, где хранится золотой запас США
00:27СМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"
00:16Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арест
00:08В России началась "Черная пятница"
23:46Бастрыкин поручил проверить информацию о сбитом лосе в Подмосковье
23:44Лондон, Париж и Берлин призвали Тегеран открыть доступ к объекту в Карадже
23:31Посольство России в США отреагировало на санкции против МФТИ
23:20На Украине начали учения из-за миграционного кризиса
23:13СМИ: Байден хочет убрать санкции против "Северного потока — 2" из бюджета
Лента новостейМолния
Эксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер ПольшиДиетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимонаУченые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинацииФинансист объяснил, как выгодно купить валютуИммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодыхВ России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовкуЗахарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеровНа Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газаАналитик рассказала, где хранится золотой запас СШАСМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арестВ России началась "Черная пятница"Бастрыкин поручил проверить информацию о сбитом лосе в ПодмосковьеЛондон, Париж и Берлин призвали Тегеран открыть доступ к объекту в КараджеПосольство России в США отреагировало на санкции против МФТИНа Украине начали учения из-за миграционного кризисаСМИ: Байден хочет убрать санкции против "Северного потока — 2" из бюджета