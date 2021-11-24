https://ria.ru/20211124/irak-1760576608.html

"Иракские авиалинии" выполнят эвакуационный рейс из Белоруссии

"Иракские авиалинии" выполнят эвакуационный рейс из Белоруссии - РИА Новости, 24.11.2021

"Иракские авиалинии" выполнят эвакуационный рейс из Белоруссии

Представитель "Иракских авиалиний" подтвердил РИА Новости, что компания выполнит в четверг эвакуационный рейс в Багдад из Минска, точного числа пассажиров пока... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T17:30

2021-11-24T17:30

2021-11-24T17:42

ирак

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

минск

багдад (город)

iraqi airways

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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Представитель "Иракских авиалиний" подтвердил РИА Новости, что компания выполнит в четверг эвакуационный рейс в Багдад из Минска, точного числа пассажиров пока нет."Сейчас планируем. Сколько человек поднимется на борт, пока сказать не могу, эту информацию лучше уточнить утром. Если все пойдет по плану, то обратно в Багдад самолет вылетит около 14.30", - сказал представитель авиаперевозчика Ирака.Рейс из Багдада в Минск прибудет 25 ноября в 12.45 (совпадает с московским). Выполняет перелет авиакомпания Iraqi airways. Такая информация размещена на официальном сайте белорусского аэропорта.

https://ria.ru/20211122/migranty-1760144175.html

ирак

минск

багдад (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирак, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, минск, багдад (город), iraqi airways