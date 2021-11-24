Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211124/irak-1760576608.html
"Иракские авиалинии" выполнят эвакуационный рейс из Белоруссии
"Иракские авиалинии" выполнят эвакуационный рейс из Белоруссии - РИА Новости, 24.11.2021
"Иракские авиалинии" выполнят эвакуационный рейс из Белоруссии
Представитель "Иракских авиалиний" подтвердил РИА Новости, что компания выполнит в четверг эвакуационный рейс в Багдад из Минска, точного числа пассажиров пока... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:30
2021-11-24T17:42
ирак
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
в мире
минск
багдад (город)
iraqi airways
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577906869_173:396:3110:2048_1920x0_80_0_0_60959ef6055936bd45ad4359c3b190af.jpg
МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Представитель "Иракских авиалиний" подтвердил РИА Новости, что компания выполнит в четверг эвакуационный рейс в Багдад из Минска, точного числа пассажиров пока нет."Сейчас планируем. Сколько человек поднимется на борт, пока сказать не могу, эту информацию лучше уточнить утром. Если все пойдет по плану, то обратно в Багдад самолет вылетит около 14.30", - сказал представитель авиаперевозчика Ирака.Рейс из Багдада в Минск прибудет 25 ноября в 12.45 (совпадает с московским). Выполняет перелет авиакомпания Iraqi airways. Такая информация размещена на официальном сайте белорусского аэропорта.
https://ria.ru/20211122/migranty-1760144175.html
ирак
минск
багдад (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577906869_900:650:2764:2048_1920x0_80_0_0_a5eda4594bb2afb95a7da5a4afb1d9af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирак, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, минск, багдад (город), iraqi airways
17:30 24.11.2021 (обновлено: 17:42 24.11.2021)
 
"Иракские авиалинии" выполнят эвакуационный рейс из Белоруссии

"Иракские авиалинии" выполнят эвакуационный рейс из Минска, число пассажиров не уточняется

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Багдад
Международный аэропорт Багдад - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Представитель "Иракских авиалиний" подтвердил РИА Новости, что компания выполнит в четверг эвакуационный рейс в Багдад из Минска, точного числа пассажиров пока нет.
"Сейчас планируем. Сколько человек поднимется на борт, пока сказать не могу, эту информацию лучше уточнить утром. Если все пойдет по плану, то обратно в Багдад самолет вылетит около 14.30", - сказал представитель авиаперевозчика Ирака.
Рейс из Багдада в Минск прибудет 25 ноября в 12.45 (совпадает с московским). Выполняет перелет авиакомпания Iraqi airways. Такая информация размещена на официальном сайте белорусского аэропорта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 12:20
Лукашенко анонсировал новый вывозной авиарейс для мигрантов
 
ИракСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииВ миреМинскБагдад (город)Iraqi Airways
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12Эксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"
03:08В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"
03:00Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом
02:43"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер Польши
02:35Диетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимона
02:30Ученые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинации
02:15Финансист объяснил, как выгодно купить валюту
02:15Иммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодых
02:06В России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовку
01:43Захарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеров
01:32На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа
01:15Аналитик рассказала, где хранится золотой запас США
00:27СМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"
00:16Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арест
00:08В России началась "Черная пятница"
23:46Бастрыкин поручил проверить информацию о сбитом лосе в Подмосковье
23:44Лондон, Париж и Берлин призвали Тегеран открыть доступ к объекту в Карадже
23:31Посольство России в США отреагировало на санкции против МФТИ
23:20На Украине начали учения из-за миграционного кризиса
23:13СМИ: Байден хочет убрать санкции против "Северного потока — 2" из бюджета
Лента новостейМолния
Эксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер ПольшиДиетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимонаУченые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинацииФинансист объяснил, как выгодно купить валютуИммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодыхВ России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовкуЗахарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеровНа Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газаАналитик рассказала, где хранится золотой запас СШАСМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арестВ России началась "Черная пятница"Бастрыкин поручил проверить информацию о сбитом лосе в ПодмосковьеЛондон, Париж и Берлин призвали Тегеран открыть доступ к объекту в КараджеПосольство России в США отреагировало на санкции против МФТИНа Украине начали учения из-за миграционного кризисаСМИ: Байден хочет убрать санкции против "Северного потока — 2" из бюджета