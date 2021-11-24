https://ria.ru/20211124/ingushetiya-1760560320.html

МВД Ингушетии проверяет информацию об избиении полицейским двух подростков

МВД Ингушетии проверяет информацию об избиении полицейским двух подростков - РИА Новости, 24.11.2021

МВД Ингушетии проверяет информацию об избиении полицейским двух подростков

Отдел собственной безопасности МВД по Ингушетии проводит проверку после сообщения об избиении сотрудником полиции двух несовершеннолетних, сообщает пресс-служба РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:47

2021-11-24T16:47

2021-11-24T16:47

происшествия

магас

республика ингушетия

мвд по ингушетии

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НАЛЬЧИК, 24 ноя – РИА Новости. Отдел собственной безопасности МВД по Ингушетии проводит проверку после сообщения об избиении сотрудником полиции двух несовершеннолетних, сообщает пресс-служба министерства."В дежурную часть отделения МВД России по городу Магас обратилась гражданка с заявлением о том, что на стационарном посту "Алмаз-503", расположенном на въезде в Магас, сотрудник полиции нанес побои ее семнадцатилетним сыну и племяннику", - говорится в сообщении.Отмечается, что по данному факту подразделением собственной безопасности МВД по Ингушетии проводится служебная проверка, по итогам которой действиям полицейского будет дана надлежащая оценка."Материал проверки по поступившему заявлению направлен в следственные органы для принятия решения в установленном порядке", - добавляет министерство.

https://ria.ru/20211119/vzyatka-1759914136.html

магас

республика ингушетия

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происшествия, магас, республика ингушетия, мвд по ингушетии