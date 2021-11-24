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МВД Ингушетии проверяет информацию об избиении полицейским двух подростков
МВД Ингушетии проверяет информацию об избиении полицейским двух подростков - РИА Новости, 24.11.2021
МВД Ингушетии проверяет информацию об избиении полицейским двух подростков
Отдел собственной безопасности МВД по Ингушетии проводит проверку после сообщения об избиении сотрудником полиции двух несовершеннолетних, сообщает пресс-служба РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:47
2021-11-24T16:47
происшествия
магас
республика ингушетия
мвд по ингушетии
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НАЛЬЧИК, 24 ноя – РИА Новости. Отдел собственной безопасности МВД по Ингушетии проводит проверку после сообщения об избиении сотрудником полиции двух несовершеннолетних, сообщает пресс-служба министерства."В дежурную часть отделения МВД России по городу Магас обратилась гражданка с заявлением о том, что на стационарном посту "Алмаз-503", расположенном на въезде в Магас, сотрудник полиции нанес побои ее семнадцатилетним сыну и племяннику", - говорится в сообщении.Отмечается, что по данному факту подразделением собственной безопасности МВД по Ингушетии проводится служебная проверка, по итогам которой действиям полицейского будет дана надлежащая оценка."Материал проверки по поступившему заявлению направлен в следственные органы для принятия решения в установленном порядке", - добавляет министерство.
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происшествия, магас, республика ингушетия, мвд по ингушетии
16:47 24.11.2021
 
МВД Ингушетии проверяет информацию об избиении полицейским двух подростков

МВД Ингушетии проверяет данные об избиении полицейским двух несовершеннолетних

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 24 ноя – РИА Новости. Отдел собственной безопасности МВД по Ингушетии проводит проверку после сообщения об избиении сотрудником полиции двух несовершеннолетних, сообщает пресс-служба министерства.
"В дежурную часть отделения МВД России по городу Магас обратилась гражданка с заявлением о том, что на стационарном посту "Алмаз-503", расположенном на въезде в Магас, сотрудник полиции нанес побои ее семнадцатилетним сыну и племяннику", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту подразделением собственной безопасности МВД по Ингушетии проводится служебная проверка, по итогам которой действиям полицейского будет дана надлежащая оценка.
"Материал проверки по поступившему заявлению направлен в следственные органы для принятия решения в установленном порядке", - добавляет министерство.
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ПроисшествияМагасРеспублика ИнгушетияМВД по Ингушетии
 
 
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