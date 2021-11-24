https://ria.ru/20211124/immunitet-1760536155.html

Голикова: шесть регионов скоро приблизятся к коллективному иммунитету в 80%

Голикова: шесть регионов скоро приблизятся к коллективному иммунитету в 80% - РИА Новости, 24.11.2021

Голикова: шесть регионов скоро приблизятся к коллективному иммунитету в 80%

Шесть регионов вакцинировали первым компонентом от COVID необходимое число граждан для достижения коллективного иммунитета в 80%, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:22

2021-11-24T15:22

2021-11-24T15:22

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Шесть регионов вакцинировали первым компонентом от COVID необходимое число граждан для достижения коллективного иммунитета в 80%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."На сегодняшний день в шести регионах уже вакцинированы первым компонентом необходимое число граждан для достижения запланированного коллективного иммунитета в 80%. Мы ожидаем, что в установленные сроки, либо через три недели, либо через две, в зависимости от того, какая вакцина применялась, эти коллеги приблизятся к искомой цифре. Это, в первую очередь, Московская область, город Санкт-Петербург, город Севастополь, Республики Тыва, Карелия, Чукотский автономный округ", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19