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Голикова назвала регионы с близким к 80% коллективным иммунитетом к COVID

Голикова назвала регионы с близким к 80% коллективным иммунитетом к COVID - РИА Новости, 25.11.2021

Голикова назвала регионы с близким к 80% коллективным иммунитетом к COVID

Москва и Липецкая область близки к достижению коллективного иммунитета от COVID в 80%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-24T15:17

2021-11-24T15:17

2021-11-25T02:04

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Москва и Липецкая область близки к достижению коллективного иммунитета от COVID в 80%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."На сегодняшний день в шести регионах уже вакцинированы первым компонентом необходимое число граждан для достижения запланированного коллективного иммунитета в 80%. Мы ожидаем, что в установленные сроки, либо через три недели, либо через две, в зависимости от того, какая вакцина применялась, эти коллеги приблизятся к искомой цифре. ...Близки к этой цели город Москва, совсем небольшое отставание, и Липецкая область", - сказала Голикова в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

липецкая область

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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