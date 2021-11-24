https://ria.ru/20211124/immunitet-1760533935.html
Голикова назвала регионы с близким к 80% коллективным иммунитетом к COVID
Голикова назвала регионы с близким к 80% коллективным иммунитетом к COVID - РИА Новости, 25.11.2021
Голикова назвала регионы с близким к 80% коллективным иммунитетом к COVID
Москва и Липецкая область близки к достижению коллективного иммунитета от COVID в 80%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-24T15:17
2021-11-24T15:17
2021-11-25T02:04
распространение коронавируса
общество
липецкая область
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488294_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_f3895a166a52e79bacaaf7114703d832.jpg
СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Москва и Липецкая область близки к достижению коллективного иммунитета от COVID в 80%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."На сегодняшний день в шести регионах уже вакцинированы первым компонентом необходимое число граждан для достижения запланированного коллективного иммунитета в 80%. Мы ожидаем, что в установленные сроки, либо через три недели, либо через две, в зависимости от того, какая вакцина применялась, эти коллеги приблизятся к искомой цифре. ...Близки к этой цели город Москва, совсем небольшое отставание, и Липецкая область", - сказала Голикова в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
липецкая область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488294_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_390d4493105ac5df4d6c5e63a2016386.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, липецкая область, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:17 24.11.2021 (обновлено: 02:04 25.11.2021)
Голикова назвала регионы с близким к 80% коллективным иммунитетом к COVID
Москва и Липецкая область близки к достижению коллективного иммунитета к COVID-19 в 80%