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Премьер Польши пригрозил новыми санкциями при эскалации ситуации на границе
Премьер Польши пригрозил новыми санкциями при эскалации ситуации на границе - РИА Новости, 24.11.2021
Премьер Польши пригрозил новыми санкциями при эскалации ситуации на границе
Польша готова ввести новые санкции в случае эскалации ситуации на границе с Белоруссией, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге в Париже. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:11
2021-11-24T14:11
в мире
белоруссия
польша
матеуш моравецкий
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Польша готова ввести новые санкции в случае эскалации ситуации на границе с Белоруссией, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге в Париже.Выступление Моравецкого транслировало Польское телевидение."Мы хотим довести до снижения напряженности. Но если с белорусской стороны наступит эскалация, то мы готовы идти вверх по этим эскалационным ступеням", - сказал Моравецкий.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.Ранее в СМИ неоднократно проходила информация, что практика Варшавы депортировать обратившихся за убежищем противоречит международному праву.
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в мире, белоруссия, польша, матеуш моравецкий, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:11 24.11.2021
 
Премьер Польши пригрозил новыми санкциями при эскалации ситуации на границе

Моравецкий назвал санкции, которые Польша примет при эскалации на границе с Белоруссией

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛюди из лагеря нелегальных мигрантов и польские военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Люди из лагеря нелегальных мигрантов и польские военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Польша готова ввести новые санкции в случае эскалации ситуации на границе с Белоруссией, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге в Париже.
Выступление Моравецкого транслировало Польское телевидение.
"Мы хотим довести до снижения напряженности. Но если с белорусской стороны наступит эскалация, то мы готовы идти вверх по этим эскалационным ступеням", - сказал Моравецкий.
"Пусть примером будут экономические санкции, закрытие границы, пограничных переходов для железнодорожного движения и движения товаров. Эти ступени эскалации мы будем использовать, если атаки будут усиливаться", - добавил он.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Ранее в СМИ неоднократно проходила информация, что практика Варшавы депортировать обратившихся за убежищем противоречит международному праву.
Забор на польско-белорусской границе
19 ноября, 19:42Инфографика
Забор на польско-белорусской границе
Инфографика
Посмотреть
 
В миреБелоруссияПольшаМатеуш МоравецкийСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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