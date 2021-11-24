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Премьер Польши пригрозил новыми санкциями при эскалации ситуации на границе

Премьер Польши пригрозил новыми санкциями при эскалации ситуации на границе - РИА Новости, 24.11.2021

Премьер Польши пригрозил новыми санкциями при эскалации ситуации на границе

Польша готова ввести новые санкции в случае эскалации ситуации на границе с Белоруссией, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге в Париже. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T14:11

2021-11-24T14:11

2021-11-24T14:11

в мире

белоруссия

польша

матеуш моравецкий

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Польша готова ввести новые санкции в случае эскалации ситуации на границе с Белоруссией, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге в Париже.Выступление Моравецкого транслировало Польское телевидение."Мы хотим довести до снижения напряженности. Но если с белорусской стороны наступит эскалация, то мы готовы идти вверх по этим эскалационным ступеням", - сказал Моравецкий.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.Ранее в СМИ неоднократно проходила информация, что практика Варшавы депортировать обратившихся за убежищем противоречит международному праву.

белоруссия

польша

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в мире, белоруссия, польша, матеуш моравецкий, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии