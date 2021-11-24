https://ria.ru/20211124/gosduma-1760557403.html

Госдума утвердила федеральный бюджет

Госдума утвердила федеральный бюджет - РИА Новости, 24.11.2021

Госдума утвердила федеральный бюджет

Госдума приняла закон "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", предусматривающий утверждение его основных характеристик на... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:36

2021-11-24T16:36

2021-11-24T17:52

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", предусматривающий утверждение его основных характеристик на ближайший трехлетний период. За его принятие проголосовало 306 депутатов, против - 70, воздержался - 1.Дума проголосовала по этому закону в районе 16.30 мск. Спустя несколько минут, по просьбе депутатов ГД, не успевших проголосовать, было принято решение отменить результаты голосования и проголосовать заново. Теперь за принятие бюджета в третьем чтении проголосовало 337 депутатов, против - 79 , воздержался - 1.При формировании и утверждении бюджета правительство и Госдума исходили из необходимости безусловного исполнения социальных обязательств перед гражданами, поручений президента РФ и решений, озвученных им в ходе посланий парламенту. Это, в частности, касается адресной поддержки семей с детьми, выплаты пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведения углубленной диспансеризации, реализации программ медицинской реабилитации.В рамках второго чтения депутатами были поддержаны поправки президента, касающиеся финансового обеспечения его предложения об увеличении с 2022 года на 8,6% величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. В результате, величина прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения в следующем году вырастет до 12 654 рублей, для трудоспособного населения – до 13 793 рублей, пенсионеров – до 10 882 рублей, детей – до 12 274 рублей, а МРОТ - до 13 890 рублей.Согласно принятому закону, доходы бюджета на 2022 год утверждены в объеме 25,02 триллиона рублей (18,8% ВВП), на 2023 год – 25,54 триллиона (18% ВВП), на 2024 год – 25,83 триллиона (17% ВВП); расходы - 23,69 триллиона (17,8% ВВП), 25,24 триллиона (17,8% ВВП) и 26,35 триллиона (17,4% ВВП).В результате первые два года бюджет России будет профицитным: в 2022 году профицит составит 1,33 триллиона рублей (1% ВВП), в 2023 году – 0,3 триллиона (0,2% ВВП). В 2024 году ожидается дефицит в 0,52 триллиона рублей (0,3% ВВП). Основными источниками финансирования дефицита бюджета будут являться госзаимствования, использование средств ФНБ на эти цели не предполагается.Верхний предел внутреннего госдолга РФ на начало 2023 года законом определен в 20,8 триллиона рублей, 2024 года – 23,5 триллиона, 2025 года – 26,3 триллиона, внешнего - 70,7 миллиарда долларов (58,5 миллиарда евро), 71,7 миллиарда долларов (58,8 миллиарда евро), 75,7 миллиарда долларов (61,5 миллиарда евро). А объем ФНБ на начало 2022 года прогнозируется на уровне 13,89 триллиона рублей (10,4% ВВП); 2023 года – 16,48 триллиона (11,6% ВВП); 2024 года – 20,1 триллиона (13,3% ВВП). При этом к концу 2024 года, по оценкам правительства, объем ФНБ может увеличиться до 23,267 триллиона рублей.Бюджет России сформирован исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта на 2022 год в размере 133,328 триллиона рублей, на 2023 год – 141,881 триллиона, на 2024 год – 151,513 триллиона рублей и уровня инфляции в этот период, не превышающего 4% в год.По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, при обсуждении законопроекта в первом чтении депутатами был сформулирован ряд предложений для доработки основного финансового законы страны. "Это развитие системы здравоохранения, особенно его первичного звена, строительство и капитальный ремонт школ. Решение жилищных проблем граждан - расселение ветхого и аварийного жилья, обеспечение собственными квартирами детей-сирот", - отметил он.Также парламентарий добавил, что при подготовке документа ко второму чтению в профильный комитет ГД поступило порядка 1000 поправок. "В ходе обсуждения часть поправок была объединена, часть – отозвана авторами. В итоговые таблицы включено 753 поправки, в том числе 589 - к принятию и 164 - к отклонению", - уточнил он.Спикер Госдумы добавил, что к принятию во втором чтении были рекомендованы поправки, предусматривающие выделение допсредств на ремонт автодорог регионального и местного значения, субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока, развитие сельских территорий, повышение доступности медпомощи на селе, обеспечение жильем инвалидов, капремонт студенческих общежитий, строительство спортплощадок, содействие занятости молодежи, устранение цифрового неравенства. "Но главное – индексация социальных расходов выше уровня инфляции", - пояснил он.Володин напомнил, что президент РФ предложил в следующем году проиндексировать прожиточный минимум и МРОТ опережающими темпами по сравнению с инфляцией - на 8,6%. "Значит, вырастут и размеры социальных пособий, которые зависят от величины прожиточного минимума и МРОТ", - отметил Володин. По его словам, повышение социальных выплат и зарплат коснется 19 миллионов граждан РФ.Кроме этого, он добавил, что в ближайшее время предстоит принять решение о дополнительной индексации пенсий, в в следующем году по фактической инфляции будет проиндексирован маткапитал.

https://ria.ru/20211124/gosduma-1760547975.html

https://ria.ru/20211124/mrot-1760542624.html

https://ria.ru/20211118/byudzhet-1759695604.html

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