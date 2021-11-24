https://ria.ru/20211124/gosduma-1760520479.html
В Госдуме поддержали проект о повышении штрафов за пожары в лесах
В Госдуме поддержали проект о повышении штрафов за пожары в лесах - РИА Новости, 24.11.2021
В Госдуме поддержали проект о повышении штрафов за пожары в лесах
Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству поддержал к принятию в первом чтении законопроект о повышении штрафов за учинение пожаров, который внесли РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:30
2021-11-24T14:30
2021-11-24T14:30
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству поддержал к принятию в первом чтении законопроект о повышении штрафов за учинение пожаров, который внесли представители законодательного собрания Кузбасса.Трансляция заседания комитета велась в режиме онлайн.Ранее председатель парламента региона Вячеслав Петров сообщал, что весной 2020 года Кузбасс столкнулся с серьезной проблемой массовых лесных пожаров – произошло 1378 случаев из-за выжигания сухой травы, из них 949 – в период особого противопожарного режима, когда пал травы запрещен.Авторы инициативы уточнили, что на данный момент максимальная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в лесах для физических лиц составляет 5 тысяч рублей и только в случае, если нарушение привело к лесному пожару. Вне леса максимальный штраф для физлиц составляет также 5 тысяч рублей.Авторы проекта предложил сделать санкции максимально весомыми, в частности, для граждан в размере от 15 тысяч рублей.
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общество, госдума рф
В Госдуме поддержали проект о повышении штрафов за пожары в лесах
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал проект о повышении штрафов за пожары в лесах
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Комитет Госдумы
по законодательству и госстроительству поддержал к принятию в первом чтении законопроект о повышении штрафов за учинение пожаров, который внесли представители законодательного собрания Кузбасса.
Трансляция заседания комитета велась в режиме онлайн.
Ранее председатель парламента региона Вячеслав Петров сообщал, что весной 2020 года Кузбасс столкнулся с серьезной проблемой массовых лесных пожаров – произошло 1378 случаев из-за выжигания сухой травы, из них 949 – в период особого противопожарного режима, когда пал травы запрещен.
Авторы инициативы уточнили, что на данный момент максимальная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в лесах для физических лиц составляет 5 тысяч рублей и только в случае, если нарушение привело к лесному пожару. Вне леса максимальный штраф для физлиц составляет также 5 тысяч рублей.
Авторы проекта предложил сделать санкции максимально весомыми, в частности, для граждан в размере от 15 тысяч рублей.