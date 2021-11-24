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В Госдуме поддержали проект об уничтожении нелегальной табачной продукции
В Госдуме поддержали проект об уничтожении нелегальной табачной продукции - РИА Новости, 24.11.2021
В Госдуме поддержали проект об уничтожении нелегальной табачной продукции
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству принял к первому чтению законопроект, которым предлагается уничтожать изъятые нелегальную... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:08
2021-11-24T11:08
экономика
госдума рф
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству принял к первому чтению законопроект, которым предлагается уничтожать изъятые нелегальную табачную продукцию и оборудование для ее производства."В целях пресечения возможности попадания нелегальной табачной продукции на рынок, а также экономии бюджетных средств, затрачиваемых на длительное хранение такой табачной продукции, законопроектом предлагается дополнить часть 3 статьи 81 УПК нормой об утилизации и уничтожении изъятых из незаконного оборота табачной продукции и (или) табачных изделий и основного технологического оборудования для их производства по аналогии с нормой части 3 статьи 81 УПК об уничтожении оборудования или иных средств совершения преступления, а также нормами законодательства РФ, предусматривающими обязательное уничтожение конфискованных товаров легкой промышленности и конфискованного игрового оборудования", - говорится в пояснительной записке.Согласно проекту закона, после проведения необходимых исследований по решению суда изъятая табачная продукция передается для уничтожения и утилизации."Изъятые из незаконного оборота табачные изделия и основное технологическое оборудование для производства табачных изделий фотографируются или записываются на видео, по возможности опечатываются и на время проведения необходимых исследований по решению дознавателя и следователя передаются на хранение. К материалам уголовного дела приобщается документ о месте нахождения такого вещественного доказательства", - следует из документа.Авторы пояснили, что тенденцией последних лет стало увеличение доли табачной продукции внутреннего производства, маркированной специальными марками, однако реализуемой по цене ниже минимальной суммы акциза и НДС, которые каждый производитель обязан уплачивать в виде налогов с каждой произведенной пачки."Это представляет угрозу для экономических интересов РФ. Рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, повышению ценовой доступности нелегальной табачной продукции, в первую очередь - для несовершеннолетних, а также к резкому снижению уровня легальности табачного рынка Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.
https://ria.ru/20211001/prigovor-1752681519.html
https://ria.ru/20210729/tabak-1743500359.html
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экономика, госдума рф, россия
11:08 24.11.2021
 
В Госдуме поддержали проект об уничтожении нелегальной табачной продукции

Комитет Госдумы принял к чтению законопроект об уничтожении нелегальной табачной продукции

© Fotolia / jhk2303Знак "Курение запрещено" на столике в кафе
Знак Курение запрещено на столике в кафе - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Fotolia / jhk2303
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству принял к первому чтению законопроект, которым предлагается уничтожать изъятые нелегальную табачную продукцию и оборудование для ее производства.
"В целях пресечения возможности попадания нелегальной табачной продукции на рынок, а также экономии бюджетных средств, затрачиваемых на длительное хранение такой табачной продукции, законопроектом предлагается дополнить часть 3 статьи 81 УПК нормой об утилизации и уничтожении изъятых из незаконного оборота табачной продукции и (или) табачных изделий и основного технологического оборудования для их производства по аналогии с нормой части 3 статьи 81 УПК об уничтожении оборудования или иных средств совершения преступления, а также нормами законодательства РФ, предусматривающими обязательное уничтожение конфискованных товаров легкой промышленности и конфискованного игрового оборудования", - говорится в пояснительной записке.
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Согласно проекту закона, после проведения необходимых исследований по решению суда изъятая табачная продукция передается для уничтожения и утилизации.
"Изъятые из незаконного оборота табачные изделия и основное технологическое оборудование для производства табачных изделий фотографируются или записываются на видео, по возможности опечатываются и на время проведения необходимых исследований по решению дознавателя и следователя передаются на хранение. К материалам уголовного дела приобщается документ о месте нахождения такого вещественного доказательства", - следует из документа.
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Авторы пояснили, что тенденцией последних лет стало увеличение доли табачной продукции внутреннего производства, маркированной специальными марками, однако реализуемой по цене ниже минимальной суммы акциза и НДС, которые каждый производитель обязан уплачивать в виде налогов с каждой произведенной пачки.
"Это представляет угрозу для экономических интересов РФ. Рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, повышению ценовой доступности нелегальной табачной продукции, в первую очередь - для несовершеннолетних, а также к резкому снижению уровня легальности табачного рынка Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.
 
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