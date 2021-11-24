https://ria.ru/20211124/gosduma-1760473158.html

В Госдуме оценили идею о постановке на налоговый учет через "Госуслуги"

В Госдуме оценили идею о постановке на налоговый учет через "Госуслуги" - РИА Новости, 24.11.2021

В Госдуме оценили идею о постановке на налоговый учет через "Госуслуги"

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, предусматривающего возможность постановки физических лиц на учет в... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T10:58

2021-11-24T10:58

2021-11-24T10:58

госдума рф

михаил мишустин

александр ремезков

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, предусматривающего возможность постановки физических лиц на учет в налоговых органах через единый портал госуслуг.Соответствующие изменения вносятся документом в статью 84 Налогового кодекса. На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 16 декабря."Наш комитет рекомендовал Госдуме принять этот законопроект в первом чтении. Ведь эти изменения избавят наших граждан от лишних трат времени и сил, от необходимости стоять в "живых очередях" в офисах налоговых инспекций. Сегодня, в период пандемии, особенно важно перевести в онлайн-формат взаимодействие граждан и налоговых органов повсюду, где это возможно", - заявил РИА Новости первый зампред комитета Александр Ремезков.Законопроект, внесенный правительством РФ, предусматривает направление физическим лицом заявления о постановке на учет в налоговом органе, а также направление налоговым органом такому физлицу свидетельства о постановке на налоговый учет в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг ("Госуслуг")."Появление такой опции на портале госуслуг упростит процесс, переведя весь процесс в электронную форму. Подать заявление и получить свидетельство можно будет без посещения налогового органа", - заявил на заседании комитета замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.Это решение будет очень удобным не только для россиян, но и для иностранных граждан, желающих приехать на работу в Россию, ведь ещё до приезда они смогут договориться с работодателями и заранее оформить необходимые документы, в том числе – о постановке на учёт в налоговых органах, пояснял в начале ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20211122/nalogi-1760097542.html

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госдума рф, михаил мишустин, александр ремезков, алексей сазанов, россия