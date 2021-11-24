https://ria.ru/20211124/golikova-1760533548.html

Голикова назвала условия вакцинации детей от COVID-19

Голикова назвала условия вакцинации детей от COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021

Голикова назвала условия вакцинации детей от COVID-19

Прививать от коронавируса детей будут при наличии согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:15

2021-11-24T15:15

2021-11-24T15:22

татьяна голикова

вакцинация россиян от covid-19

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

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СОЧИ, 24 ноя – РИА Новости. Прививать от коронавируса детей будут при наличии согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Профилактические прививки детям проводятся при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей либо иного законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет. Либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет", - сказала она на совещании у президента РФ.

https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760530747.html

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2021

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