https://ria.ru/20211124/golikova-1760533548.html
Голикова назвала условия вакцинации детей от COVID-19
Голикова назвала условия вакцинации детей от COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021
Голикова назвала условия вакцинации детей от COVID-19
Прививать от коронавируса детей будут при наличии согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:15
2021-11-24T15:15
2021-11-24T15:22
татьяна голикова
вакцинация россиян от covid-19
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
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СОЧИ, 24 ноя – РИА Новости. Прививать от коронавируса детей будут при наличии согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Профилактические прививки детям проводятся при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей либо иного законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет. Либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет", - сказала она на совещании у президента РФ.
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татьяна голикова, вакцинация россиян от covid-19, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии
15:15 24.11.2021 (обновлено: 15:22 24.11.2021)
Голикова назвала условия вакцинации детей от COVID-19
Голикова: вакцинировать детей от COVID-19 будут с согласия родителей или самого ребенка