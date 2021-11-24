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Эксперт рассказал об опасном заблуждении возможной главы МИД Германии
Эксперт рассказал об опасном заблуждении возможной главы МИД Германии - РИА Новости, 24.11.2021
Эксперт рассказал об опасном заблуждении возможной главы МИД Германии
Возможный будущий глава МИД ФРГ Анналена Бербок (партия "Союз 90/Зеленые") не имеет никакого опыта во внешней политике, не видит, в каких областях работать,... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T22:07
2021-11-24T22:14
в мире
союз 90/зеленые
германия
александр рар
мид германии
россия
анналена бербок
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БЕРЛИН, 24 ноя – РИА Новости. Возможный будущий глава МИД ФРГ Анналена Бербок (партия "Союз 90/Зеленые") не имеет никакого опыта во внешней политике, не видит, в каких областях работать, например, с Россией, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.По словам Рара, Бербок "не интересны разговоры о взаимных интересах, потому что она не видит, в каких областях Германии работать, например с Россией" при отсутствии общей либеральной политической повестки. Политолог добавил, что подобное "стереотипное мышление" будущего главы внешнеполитического ведомства "столь важной страны", как Германия - это "опасное заблуждение".
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в мире, союз 90/зеленые , германия, александр рар, мид германии, россия, анналена бербок
22:07 24.11.2021 (обновлено: 22:14 24.11.2021)
 
Эксперт рассказал об опасном заблуждении возможной главы МИД Германии

Политолог Рар: возможная глава МИД Германии Бербок не имеет опыта во внешней политике

© AFP 2021 / Tobias SchwarzКандидат в канцлеры Германии Анналена Бербок
Кандидат в канцлеры Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© AFP 2021 / Tobias Schwarz
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БЕРЛИН, 24 ноя – РИА Новости. Возможный будущий глава МИД ФРГ Анналена Бербок (партия "Союз 90/Зеленые") не имеет никакого опыта во внешней политике, не видит, в каких областях работать, например, с Россией, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.
"Бербок во внешней политике никакого опыта не имеет. Она училась в Лондоне и пару раз посещала США, остальной мир она не знает. Но "Зеленые" жестко боролись за пост главы МИД, им это учреждение нужно, чтобы проводить свою политику "либеральных ценностей" и прав человека. Бербок относится к молодым либеральным политикам в Европе, которые считают, что миссия Европы и Германии экспортировать либеральные западные ценности в другие страны и на континенты. Она верит в преимущества западной морали, и это опасно", - считает эксперт.
По словам Рара, Бербок "не интересны разговоры о взаимных интересах, потому что она не видит, в каких областях Германии работать, например с Россией" при отсутствии общей либеральной политической повестки. Политолог добавил, что подобное "стереотипное мышление" будущего главы внешнеполитического ведомства "столь важной страны", как Германия - это "опасное заблуждение".
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В миреСоюз 90/ЗеленыеГерманияАлександр РарМИД ГерманииРоссияАнналена Бербок
 
 
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