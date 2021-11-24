22:07 24.11.2021 (обновлено: 22:14 24.11.2021)
Эксперт рассказал об опасном заблуждении возможной главы МИД Германии
Политолог Рар: возможная глава МИД Германии Бербок не имеет опыта во внешней политике
БЕРЛИН, 24 ноя – РИА Новости. Возможный будущий глава МИД ФРГ Анналена Бербок (партия "Союз 90/Зеленые") не имеет никакого опыта во внешней политике, не видит, в каких областях работать, например, с Россией, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.
"Бербок во внешней политике никакого опыта не имеет. Она училась в Лондоне и пару раз посещала США, остальной мир она не знает. Но "Зеленые" жестко боролись за пост главы МИД, им это учреждение нужно, чтобы проводить свою политику "либеральных ценностей" и прав человека. Бербок относится к молодым либеральным политикам в Европе, которые считают, что миссия Европы и Германии экспортировать либеральные западные ценности в другие страны и на континенты. Она верит в преимущества западной морали, и это опасно", - считает эксперт.
По словам Рара, Бербок "не интересны разговоры о взаимных интересах, потому что она не видит, в каких областях Германии работать, например с Россией" при отсутствии общей либеральной политической повестки. Политолог добавил, что подобное "стереотипное мышление" будущего главы внешнеполитического ведомства "столь важной страны", как Германия - это "опасное заблуждение".