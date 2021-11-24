Эксперт рассказал об опасном заблуждении возможной главы МИД Германии

"Бербок во внешней политике никакого опыта не имеет. Она училась в Лондоне и пару раз посещала США, остальной мир она не знает. Но "Зеленые" жестко боролись за пост главы МИД, им это учреждение нужно, чтобы проводить свою политику "либеральных ценностей" и прав человека. Бербок относится к молодым либеральным политикам в Европе, которые считают, что миссия Европы и Германии экспортировать либеральные западные ценности в другие страны и на континенты. Она верит в преимущества западной морали, и это опасно", - считает эксперт.