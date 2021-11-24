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Новое правительство Германии договорилось легализовать каннабис
Новое правительство Германии договорилось легализовать каннабис - РИА Новости, 24.11.2021
Новое правительство Германии договорилось легализовать каннабис
Коалиция Социал-демократической партии Германии, "Зеленых" и Свободной демократической партии договорилась легализовать продажу марихуаны, говорится в... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T18:33
2021-11-24T18:33
в мире
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 24 ноя - РИА Новости. Коалиция Социал-демократической партии Германии, "Зеленых" и Свободной демократической партии договорилась легализовать продажу марихуаны, говорится в обнародованном в среду коалиционном соглашении партий.СДПГ, "Зеленые" и СвДП после выборов в бундестаг 26 сентября начали коалиционные переговоры, которые закончили накануне. Новым канцлером станет социал-демократ Олаф Шольц, он может быть назначен уже в первой половине декабря."Мы вводим контролируемую продажу каннабиса взрослым для рекреационных целей в лицензированных магазинах. Таким образом будет обеспечен контроль, предотвращена продажа некачественного продукта и обеспечена защита молодежи", - говорится в соглашении.Партии планируют спустя четыре года после легализации каннабиса провести оценку влияния этой новеллы на общество. При этом правила рекламы как марихуаны, так и алкоголя и табака будут ужесточены.По данными СМИ Германии, годовой оборот черного рынка каннабиса в ФРГ оценивается в 2 миллиарда евро. При этом с учетом экономии на уголовно-процессуальных мерах после легализации и за счет поступления налогов суммарный позитивный эффект от этой меры оценивается почти в 5 миллиардов евро в год.
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в мире, германия, олаф шольц
18:33 24.11.2021
 
Новое правительство Германии договорилось легализовать каннабис

Новая правящая коалиция Германии договорилась легализовать каннабис

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 24 ноя - РИА Новости. Коалиция Социал-демократической партии Германии, "Зеленых" и Свободной демократической партии договорилась легализовать продажу марихуаны, говорится в обнародованном в среду коалиционном соглашении партий.
СДПГ, "Зеленые" и СвДП после выборов в бундестаг 26 сентября начали коалиционные переговоры, которые закончили накануне. Новым канцлером станет социал-демократ Олаф Шольц, он может быть назначен уже в первой половине декабря.
Флаг над зданием Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
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"Мы вводим контролируемую продажу каннабиса взрослым для рекреационных целей в лицензированных магазинах. Таким образом будет обеспечен контроль, предотвращена продажа некачественного продукта и обеспечена защита молодежи", - говорится в соглашении.
Партии планируют спустя четыре года после легализации каннабиса провести оценку влияния этой новеллы на общество. При этом правила рекламы как марихуаны, так и алкоголя и табака будут ужесточены.
По данными СМИ Германии, годовой оборот черного рынка каннабиса в ФРГ оценивается в 2 миллиарда евро. При этом с учетом экономии на уголовно-процессуальных мерах после легализации и за счет поступления налогов суммарный позитивный эффект от этой меры оценивается почти в 5 миллиардов евро в год.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
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В миреГерманияОлаф Шольц
 
 
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