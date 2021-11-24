https://ria.ru/20211124/germaniya-1760574422.html
Правительство Германии назвало условие снятия санкций с России
Правительство Германии назвало условие снятия санкций с России - РИА Новости, 24.11.2021
Правительство Германии назвало условие снятия санкций с России
Снятие санкций с России и мирное урегулирование на Украине связано с полной реализацией минских договоренностей, говорится в коалиционном договоре, где... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:23
2021-11-24T17:23
2021-11-24T17:23
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санкции в отношении россии
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россия
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БЕРЛИН, 24 ноя - РИА Новости. Снятие санкций с России и мирное урегулирование на Украине связано с полной реализацией минских договоренностей, говорится в коалиционном договоре, где перечислены основные пункты политической повестки будущего кабмина ФРГ."Мы требуем немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины, насилия в Восточной Украине и незаконной аннексии Крыма. Путь к мирному решению конфликта на востоке Украины и отмене соответствующих санкций зависит от полного выполнения минских договоренностей. Мы выступаем за решение замороженных конфликтов в регионе", - говорится в документе, опубликованном в немецких СМИ.
https://ria.ru/20211123/germaniya-1760301188.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр, россия
Правительство Германии назвало условие снятия санкций с России
Правительство Германии: снятие санкций с России связано с реализацией Минских соглашений