https://ria.ru/20211124/germaniya-1760559265.html

Новое правительство Германии заявило о готовности к диалогу с Россией

Новое правительство Германии заявило о готовности к диалогу с Россией - РИА Новости, 24.11.2021

Новое правительство Германии заявило о готовности к диалогу с Россией

Новое правительство Германии готово к конструктивному диалогу с Россией и отмечает, что отношения Берлина с Москвой "глубоки и многосторонни", говорится в... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:42

2021-11-24T16:42

2021-11-24T20:08

в мире

германия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760605450_0:315:3071:2042_1920x0_80_0_0_405600fd2d0976a402e33ad1ee6afdd6.jpg

БЕРЛИН, 24 ноя — РИА Новости. Новое правительство Германии готово к конструктивному диалогу с Россией и отмечает, что отношения Берлина с Москвой "глубоки и многосторонни", говорится в тексте коалиционного договора, который приводит издание Business Insider."Российско-германские отношения глубоки и многосторонни. Россия также является важным международным субъектом", — отмечается в документе.При этом отмечается, что коалиция будет исходить из общей политики ЕС."Мы уважаем интересы наших европейских соседей, особенно наших партнеров в Центральной и Восточной Европе. Мы будем принимать во внимание различное восприятие угроз и сосредоточимся на общей и последовательной политике ЕС в отношении России", — указывается в соглашении.Помимо этого, новое немецкое правительство заявило о желании создать возможность для безвизовых поездок для отдельных групп граждан двух стран — в частности, для молодежи младше 25 лет.На прошлой неделе генсек социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль заявил, что в коалиции планируют назначить нового канцлера с 6 по 12 декабря, чтобы правительство могло начать работу.СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия ведут переговоры о формировании нового кабинета министров. Как сообщают СМИ, наиболее вероятным кандидатом на смену Ангеле Меркель считается лидер социал-демократов Олаф Шольц.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года.

https://ria.ru/20211124/sanktsii-1760560189.html

https://ria.ru/20211124/sanktsii-1760448451.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, россия