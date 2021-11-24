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Новое правительство Германии заявило о готовности к диалогу с Россией
Новое правительство Германии заявило о готовности к диалогу с Россией - РИА Новости, 24.11.2021
Новое правительство Германии заявило о готовности к диалогу с Россией
Новое правительство Германии готово к конструктивному диалогу с Россией и отмечает, что отношения Берлина с Москвой "глубоки и многосторонни", говорится в... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:42
2021-11-24T20:08
в мире
германия
россия
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БЕРЛИН, 24 ноя — РИА Новости. Новое правительство Германии готово к конструктивному диалогу с Россией и отмечает, что отношения Берлина с Москвой "глубоки и многосторонни", говорится в тексте коалиционного договора, который приводит издание Business Insider."Российско-германские отношения глубоки и многосторонни. Россия также является важным международным субъектом", — отмечается в документе.При этом отмечается, что коалиция будет исходить из общей политики ЕС."Мы уважаем интересы наших европейских соседей, особенно наших партнеров в Центральной и Восточной Европе. Мы будем принимать во внимание различное восприятие угроз и сосредоточимся на общей и последовательной политике ЕС в отношении России", — указывается в соглашении.Помимо этого, новое немецкое правительство заявило о желании создать возможность для безвизовых поездок для отдельных групп граждан двух стран — в частности, для молодежи младше 25 лет.На прошлой неделе генсек социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль заявил, что в коалиции планируют назначить нового канцлера с 6 по 12 декабря, чтобы правительство могло начать работу.СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия ведут переговоры о формировании нового кабинета министров. Как сообщают СМИ, наиболее вероятным кандидатом на смену Ангеле Меркель считается лидер социал-демократов Олаф Шольц.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года.
https://ria.ru/20211124/sanktsii-1760560189.html
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в мире, германия, россия
16:42 24.11.2021 (обновлено: 20:08 24.11.2021)
 
Новое правительство Германии заявило о готовности к диалогу с Россией

Новое правительство Германии заявило о готовности к конструктивному диалогу с Россией

© REUTERS / Fabrizio BenschСовместное заявление представителей партий после заключительного раунда коалиционных переговоров о формировании правительства Германии
Совместное заявление представителей партий после заключительного раунда коалиционных переговоров о формировании правительства Германии - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 ноя — РИА Новости. Новое правительство Германии готово к конструктивному диалогу с Россией и отмечает, что отношения Берлина с Москвой "глубоки и многосторонни", говорится в тексте коалиционного договора, который приводит издание Business Insider.
"Российско-германские отношения глубоки и многосторонни. Россия также является важным международным субъектом", — отмечается в документе.
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При этом отмечается, что коалиция будет исходить из общей политики ЕС.
"Мы уважаем интересы наших европейских соседей, особенно наших партнеров в Центральной и Восточной Европе. Мы будем принимать во внимание различное восприятие угроз и сосредоточимся на общей и последовательной политике ЕС в отношении России", — указывается в соглашении.
Помимо этого, новое немецкое правительство заявило о желании создать возможность для безвизовых поездок для отдельных групп граждан двух стран — в частности, для молодежи младше 25 лет.
На прошлой неделе генсек социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль заявил, что в коалиции планируют назначить нового канцлера с 6 по 12 декабря, чтобы правительство могло начать работу.
СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия ведут переговоры о формировании нового кабинета министров. Как сообщают СМИ, наиболее вероятным кандидатом на смену Ангеле Меркель считается лидер социал-демократов Олаф Шольц.
Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года.
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