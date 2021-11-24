https://ria.ru/20211124/gazprom-1760499657.html
СК возбудил дело против гендиректора "Газпром газораспределение Краснодар"
СК возбудил дело против гендиректора "Газпром газораспределение Краснодар" - РИА Новости, 24.11.2021
СК возбудил дело против гендиректора "Газпром газораспределение Краснодар"
СК РФ завёл дело на гендиректора "Газпром газораспределение Краснодар" Алексея Руднева и ещё ряд сотрудников в разных городах Кубани за получение коммерческого... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:59
2021-11-24T12:59
2021-11-24T13:06
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
краснодарский край
газпром
светлана петренко
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. СК РФ завёл дело на гендиректора "Газпром газораспределение Краснодар" Алексея Руднева и ещё ряд сотрудников в разных городах Кубани за получение коммерческого подкупа на сумму свыше 20 миллионов рублей, все они задержаны, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО "Газпром газораспределение Краснодар" Алексея Руднева, его заместителя в акционерном обществе Александра Савостьянова, а также заместителей директоров филиалов общества в городах Сочи, Геленджик, Анапа и Краснодар: Алексея Петрова, Олега Буткевича, Станислава Бариева и Константина Лютого. Они подозреваются в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ)", - сказала Петренко.По данным следствия, участники преступной группы получали незаконное вознаграждение от предпринимателей за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей в Краснодарском крае."Общая сумма коммерческого подкупа составила более 20 миллионов рублей", - добавила Петренко.По ее словам, все подозреваемые задержаны. Следствие просит суд об их аресте.
https://ria.ru/20211124/ubiystvo-1760389465.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, краснодарский край, газпром, светлана петренко
12:59 24.11.2021 (обновлено: 13:06 24.11.2021)
СК возбудил дело против гендиректора "Газпром газораспределение Краснодар"
СК задержал гендиректора "Газпром газораспределение Краснодар" Руднева по делу о подкупе