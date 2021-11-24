https://ria.ru/20211124/gaz-1760518768.html

Премьер Польши обвинил "Газпром" в манипуляции на газовом рынке

Премьер Польши обвинил "Газпром" в манипуляции на газовом рынке - РИА Новости, 24.11.2021

Премьер Польши обвинил "Газпром" в манипуляции на газовом рынке

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время встречи с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель в четверг в Берлине поднимет вопрос газопровода "Северный... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T14:22

2021-11-24T14:22

2021-11-24T15:13

экономика

ангела меркель

евросоюз

газпром

северный поток — 2

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время встречи с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель в четверг в Берлине поднимет вопрос газопровода "Северный поток — 2", об этом он заявил на брифинге в Париже. Выступление Моравецкого транслировало Польское телевидение.На прошлой неделе Моравецкий начал европейское турне для подготовки к отражению "угрозы с Востока". Он уже посетил Литву, Латвию, Эстонию, а также встретился с премьерами стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия). В четверг запланирована его встреча с Меркель."Наверняка завтра в Германии мы затронем тему энергетики, затронем тему "Северного потока — 2", так как сегодня очень выразительно видны ценовые манипуляции на газовом рынке, за которые ответственность несет "Газпром", …которые привели к росту цен на газ в несколько раз", - сказал Моравецкий.Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что встреча состоится в 13.30 (15.30 мск)."Центральной темой будет ситуация на польско-белорусской границе или на границе Белоруссии с Евросоюзом. По окончании предусмотрена пресс-конференция", - заявил Зайберт на брифинге в среду.Польша и Германия имеют полярные взгляды на газопровод "Северный поток — 2". Польская сторона считает, что его запуска нельзя допустить по политическим мотивам, Германия же считает газопровод чисто коммерческим проектом.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты называли несколько факторов роста цен: низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, ограничение предложения со стороны основных поставщиков, высокий спрос на СПГ в Азии.В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было. Президент РФ Владимир Путин назвал ранее полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия. В РФ не раз отмечали, что "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнёрами и готов продавать больше газа.

https://ria.ru/20211123/sanktsii-1760331600.html

https://ria.ru/20211124/sanktsii-1760448451.html

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экономика, ангела меркель, евросоюз, газпром, северный поток — 2, матеуш моравецкий