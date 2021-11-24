https://ria.ru/20211124/gaz-1760476859.html

"Газпром" не получил платеж за газ от Молдавии

"Газпром" не получил платеж за газ от Молдавии - РИА Новости, 24.11.2021

"Газпром" не получил платеж за газ от Молдавии

Молдавия все еще не оплатила поставки топлива от "Газпрома", сообщили в российской компании. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:23

2021-11-24T11:23

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экономика

молдавия

газпром

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Молдавия все еще не оплатила поставки топлива от "Газпрома", сообщили в российской компании."Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. Срок в 48 часов после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня", — заявил представитель экспортера Сергей Куприянов.Позже стало известно, что премьер-министр Наталья Гаврилица попросила парламент в срочном порядке принять поправки к закону о госбюджете на 2021 год, чтобы выделить средства для погашения задолженности перед российской компанией.Ее обращение рассмотрят в среду в 16:00 мск. Если Постоянное бюро одобрит просьбу, то ее внесут в повестку заседания парламента, назначенного на 25 ноября.Власти страны в период с 22 октября по 20 ноября ввели режим ЧП в области энергетики, поскольку срок соглашения о поставках газа подходил к концу. С его продлением возникли сложности из-за долгов Кишинева перед "Газпромом". Однако 29 октября новый контракт — на пять лет — удалось заключить при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. Планируется, что ее погасят в течение пяти лет с учетом пени.В понедельник в "Газпроме" заявили, что через 48 часов прекратят поставки в Молдавию, если не получат приходившийся на 22 ноября платеж. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил, что обратился к правительству и попросил заем для оплаты топлива в размере около 74 миллионов долларов. Вице-премьер Андрей Спыну отметил, что правительство выделит необходимые средства, но для этого Кишиневу необходимо больше времени — решение должен одобрить парламент.При этом накануне Спыну выразил надежду, что сможет сегодня обсудить ситуацию с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Как отмечал ранее Куприянов, контракт на поставки заключили практически на условиях Кишенева, но с существенным и важным пунктом — о стопроцентной оплате текущих платежей в срок.

https://radiosputnik.ria.ru/20211123/moldaviya-1760303204.html

https://ria.ru/20211123/moldaviya-1760296861.html

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экономика, молдавия, газпром