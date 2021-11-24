https://ria.ru/20211124/gaz-1760473736.html

В Томске начальница отделения почты брызнула газом в клиента

В Томске начальница отделения почты брызнула газом в клиента - РИА Новости, 24.11.2021

В Томске начальница отделения почты брызнула газом в клиента

"Почта России" отстранила от работы заведующую одним из почтовых отделений в Томске после того, как она брызнула в лицо клиенту из газового баллончика, сообщила РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:02

2021-11-24T11:02

2021-11-24T11:02

происшествия

томская область

томск

почта россии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НОВОСИБИРСК, 24 ноя – РИА Новости. "Почта России" отстранила от работы заведующую одним из почтовых отделений в Томске после того, как она брызнула в лицо клиенту из газового баллончика, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы компании в Томске.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором начальница одного из почтовых отделений в Томске в ходе конфликта с посетителем брызнула ему в лице газом из баллончика. Мужчина рассказал, что его в рабочие часы сначала не пускали в отделение, затем не могли отдать посылку, а после и вовсе обвинили в краже ключей. По его словам, врачи диагностировали у него ожог роговицы.Представитель "Почты России" отметила, что по ситуации проводится внутреннее расследование в отношении заведующей отделением и других сотрудников, вовлеченных в инцидент. Сотрудники УФПС в Томской области восстанавливают полную картину произошедшего."Полиция тоже начала расследование, и мы готовы оказывать ее сотрудникам максимальное содействие", - добавили в "Почте России". В свою очередь УМВД по Томской области сообщает, что конфликт между посетителем и сотрудниками почтового отделения произошел вечером 23 ноября в отделении связи по улице Учебной."По предварительной информации, 23 ноября 2021 года примерно в 17.50 минут 32-летний мужчина пришел в почтовое отделение, чтобы получить посылку, однако здание почтовой службы было закрыто. После продолжительного стука ему открыла дверь 44-летняя сотрудница почтовой службы и впустила в здание. Она сообщила посетителю, что рабочий день почтовой службы подошел к концу и посылку он сможет получить на следующий день. Со слов сотрудницы, уходя из здания почты, томич захватил с собой ключи от почтового отделения, в связи с чем, после отказа вернуть их обратно, сотрудница почтового отделения брызнула гражданину в глаза из газового баллончика", - сообщили в полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20211123/saratov-1760421744.html

https://ria.ru/20211105/kassir-1757805442.html

https://ria.ru/20210703/anapa-1739749666.html

томская область

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происшествия, томская область, томск, почта россии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)