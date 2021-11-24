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В Томске начальница отделения почты брызнула газом в клиента
В Томске начальница отделения почты брызнула газом в клиента - РИА Новости, 24.11.2021
В Томске начальница отделения почты брызнула газом в клиента
"Почта России" отстранила от работы заведующую одним из почтовых отделений в Томске после того, как она брызнула в лицо клиенту из газового баллончика, сообщила РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:02
2021-11-24T11:02
происшествия
томская область
томск
почта россии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НОВОСИБИРСК, 24 ноя – РИА Новости. "Почта России" отстранила от работы заведующую одним из почтовых отделений в Томске после того, как она брызнула в лицо клиенту из газового баллончика, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы компании в Томске.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором начальница одного из почтовых отделений в Томске в ходе конфликта с посетителем брызнула ему в лице газом из баллончика. Мужчина рассказал, что его в рабочие часы сначала не пускали в отделение, затем не могли отдать посылку, а после и вовсе обвинили в краже ключей. По его словам, врачи диагностировали у него ожог роговицы.Представитель "Почты России" отметила, что по ситуации проводится внутреннее расследование в отношении заведующей отделением и других сотрудников, вовлеченных в инцидент. Сотрудники УФПС в Томской области восстанавливают полную картину произошедшего."Полиция тоже начала расследование, и мы готовы оказывать ее сотрудникам максимальное содействие", - добавили в "Почте России". В свою очередь УМВД по Томской области сообщает, что конфликт между посетителем и сотрудниками почтового отделения произошел вечером 23 ноября в отделении связи по улице Учебной."По предварительной информации, 23 ноября 2021 года примерно в 17.50 минут 32-летний мужчина пришел в почтовое отделение, чтобы получить посылку, однако здание почтовой службы было закрыто. После продолжительного стука ему открыла дверь 44-летняя сотрудница почтовой службы и впустила в здание. Она сообщила посетителю, что рабочий день почтовой службы подошел к концу и посылку он сможет получить на следующий день. Со слов сотрудницы, уходя из здания почты, томич захватил с собой ключи от почтового отделения, в связи с чем, после отказа вернуть их обратно, сотрудница почтового отделения брызнула гражданину в глаза из газового баллончика", - сообщили в полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20211123/saratov-1760421744.html
https://ria.ru/20211105/kassir-1757805442.html
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происшествия, томская область, томск, почта россии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
11:02 24.11.2021
 
В Томске начальница отделения почты брызнула газом в клиента

В Томске отстранили начальницу отделения почты, брызнувшую в лицо клиенту газом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦентральный офис ФГУП "Почта России" на Варшавском шоссе в Москве.
Центральный офис ФГУП Почта России на Варшавском шоссе в Москве. - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НОВОСИБИРСК, 24 ноя – РИА Новости. "Почта России" отстранила от работы заведующую одним из почтовых отделений в Томске после того, как она брызнула в лицо клиенту из газового баллончика, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы компании в Томске.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором начальница одного из почтовых отделений в Томске в ходе конфликта с посетителем брызнула ему в лице газом из баллончика. Мужчина рассказал, что его в рабочие часы сначала не пускали в отделение, затем не могли отдать посылку, а после и вовсе обвинили в краже ключей. По его словам, врачи диагностировали у него ожог роговицы.
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"Прежде всего мы приносим свои извинения пострадавшему клиенту. Ему также лично принесли извинения представители руководства почтамта. То, что произошло, ненормально, и мы уже отстранили начальницу отделения от работы", - сказала собеседница агентства.
Представитель "Почты России" отметила, что по ситуации проводится внутреннее расследование в отношении заведующей отделением и других сотрудников, вовлеченных в инцидент. Сотрудники УФПС в Томской области восстанавливают полную картину произошедшего.
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"Полиция тоже начала расследование, и мы готовы оказывать ее сотрудникам максимальное содействие", - добавили в "Почте России". В свою очередь УМВД по Томской области сообщает, что конфликт между посетителем и сотрудниками почтового отделения произошел вечером 23 ноября в отделении связи по улице Учебной.
"По предварительной информации, 23 ноября 2021 года примерно в 17.50 минут 32-летний мужчина пришел в почтовое отделение, чтобы получить посылку, однако здание почтовой службы было закрыто. После продолжительного стука ему открыла дверь 44-летняя сотрудница почтовой службы и впустила в здание. Она сообщила посетителю, что рабочий день почтовой службы подошел к концу и посылку он сможет получить на следующий день. Со слов сотрудницы, уходя из здания почты, томич захватил с собой ключи от почтового отделения, в связи с чем, после отказа вернуть их обратно, сотрудница почтового отделения брызнула гражданину в глаза из газового баллончика", - сообщили в полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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