https://ria.ru/20211124/garantii-1760442115.html
Портфель гарантий Корпорации МСП для малого бизнеса вырос в полтора раза
Портфель гарантий Корпорации МСП для малого бизнеса вырос в полтора раза - РИА Новости, 24.11.2021
Портфель гарантий Корпорации МСП для малого бизнеса вырос в полтора раза
Портфель гарантий и поручительств Корпорации МСП с начала 2021 года вырос в полтора раза и достиг 220 миллиардов рублей, что стало максимальным показателем с... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T08:30
2021-11-24T08:30
2021-11-24T08:31
экономика
москва
корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Портфель гарантий и поручительств Корпорации МСП с начала 2021 года вырос в полтора раза и достиг 220 миллиардов рублей, что стало максимальным показателем с момента ее создания в 2015 году, сообщает пресс-служба корпорации.С начала года гарантии и поручительства Корпорации МСП получили на 42% больше предпринимателей, чем годом ранее. При этом на долю микро- и малых предприятий пришлось 82% предоставленной господдержки. В общей сложности гарантиями и поручительствами на общую сумму 180,7 миллиарда рублей в 2021 году воспользовались 9945 компаний, что позволило им привлечь 350,4 миллиарда рублей кредитных средств.Увеличению портфеля гарантий и поручительств способствовал рекордный рост выдачи льготных кредитов по программе стимулирования кредитования, а также реализация новой стратегии развития Корпорации МСП.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, одной из ключевых задач принятой в этом году стратегии стало увеличение охвата малого бизнеса мерами поддержки.В течение этого года максимальные выдачи поручительств Корпорации МСП по программе стимулирования кредитования наблюдались в июне и июле. По сравнению с аналогичными показателями годом ранее они увеличились в четыре и пять раз, соответственно.Наибольший объем выданных Корпорацией МСП гарантий приходится на сектор промышленного производства – 41%. Малые и средние предприятия в сельском хозяйстве, сфере услуг и строительстве получили 20%, 14% и 12% гарантий, соответственно. Наибольший прирост отмечен в образовании (в пять раз), экологии (в три раза), социальной сфере и здравоохранении (в два раза).Гарантийную поддержку Корпорации МСП получили малые и средние предприятия во всех 85 российских регионах. По их общему количеству лидируют Москва – 851, Новосибирская область – 468, Санкт-Петербург – 391, Республика Татарстан – 344, Краснодарский край – 309, Свердловская и Ростовская области – 302 и 290, соответственно. Наибольший прирост субъектов МСП – получателей поддержки отмечен в Рязанской области (в 3,8 раза), Республике Коми (в 2,8 раза), Псковской области (в 2,5 раза), Республике Алтай (в 2,4 раза) и Кемеровской области (в 2,3 раза).Совет директоров Корпорации МСП под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова ранее принял новую стратегию развития до 2025 года. Ее основные принципы предусматривают уход от объемов к количеству получателей поддержки, увеличение выдачи гарантий в сегментах микро- и малых предприятий, приоритет оказания финансовой помощи по отраслевому и территориальному признакам.
https://ria.ru/20210903/mekhanizm-1748546633.html
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экономика, москва, корпорация мсп, александр исаевич
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости.
Портфель гарантий и поручительств Корпорации МСП
с начала 2021 года вырос в полтора раза и достиг 220 миллиардов рублей, что стало максимальным показателем с момента ее создания в 2015 году, сообщает пресс-служба корпорации.
С начала года гарантии и поручительства Корпорации МСП получили на 42% больше предпринимателей, чем годом ранее. При этом на долю микро- и малых предприятий пришлось 82% предоставленной господдержки. В общей сложности гарантиями и поручительствами на общую сумму 180,7 миллиарда рублей в 2021 году воспользовались 9945 компаний, что позволило им привлечь 350,4 миллиарда рублей кредитных средств.
Увеличению портфеля гарантий и поручительств способствовал рекордный рост выдачи льготных кредитов по программе стимулирования кредитования, а также реализация новой стратегии развития Корпорации МСП.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, одной из ключевых задач принятой в этом году стратегии стало увеличение охвата малого бизнеса мерами поддержки.
"Мы поставили цель, чтобы к 2025 году каждый пятый предприниматель получил наши финансовые и нефинансовые меры поддержки. Уже в этом году мы максимально задействовали наш капитал, наращивая количество гарантий и поручительств, которые получили предприниматели. Особый акцент был сделан на микро- и малом бизнесе, доля которого в общем объеме предоставленной гарантийной поддержки составила 82%. Дополнительно в сентябре запустили новую меру поддержки – "зонтичный" механизм предоставления поручительств", - рассказал Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
В течение этого года максимальные выдачи поручительств Корпорации МСП по программе стимулирования кредитования наблюдались в июне и июле. По сравнению с аналогичными показателями годом ранее они увеличились в четыре и пять раз, соответственно.
Наибольший объем выданных Корпорацией МСП гарантий приходится на сектор промышленного производства – 41%. Малые и средние предприятия в сельском хозяйстве, сфере услуг и строительстве получили 20%, 14% и 12% гарантий, соответственно. Наибольший прирост отмечен в образовании (в пять раз), экологии (в три раза), социальной сфере и здравоохранении (в два раза).
Гарантийную поддержку Корпорации МСП получили малые и средние предприятия во всех 85 российских регионах. По их общему количеству лидируют Москва
– 851, Новосибирская область
– 468, Санкт-Петербург
– 391, Республика Татарстан
– 344, Краснодарский край
– 309, Свердловская и Ростовская области
– 302 и 290, соответственно. Наибольший прирост субъектов МСП – получателей поддержки отмечен в Рязанской области
(в 3,8 раза), Республике Коми
(в 2,8 раза), Псковской области
(в 2,5 раза), Республике Алтай
(в 2,4 раза) и Кемеровской области
(в 2,3 раза).
Совет директоров Корпорации МСП под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова ранее принял новую стратегию развития до 2025 года. Ее основные принципы предусматривают уход от объемов к количеству получателей поддержки, увеличение выдачи гарантий в сегментах микро- и малых предприятий, приоритет оказания финансовой помощи по отраслевому и территориальному признакам.