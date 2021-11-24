https://ria.ru/20211124/fsb-1760531297.html

Жителя Курганской области обвинили в публичном оправдании терроризма

Жителя Курганской области обвинили в публичном оправдании терроризма - РИА Новости, 24.11.2021

Жителя Курганской области обвинили в публичном оправдании терроризма

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя города Катайск Курганской области, обвиняемого в размещении в соцсетях материалов, оправдывающих террористическую... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:09

2021-11-24T15:09

2021-11-24T15:09

происшествия

курганская область

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя города Катайск Курганской области, обвиняемого в размещении в соцсетях материалов, оправдывающих террористическую деятельность под видом религиозной идеологии, сообщила в среду пресс-служба УФСБ России по региону.По данным пресс-службы, используя мобильный телефон, фигурант размещал на личной странице в одной из популярных социальных сетей видеофайлы, фотографии и текстовые материалы. По заключению специалиста экспертного подразделения УФСБ России по Свердловской области, данные материалы содержат оправдание террористической деятельности под видом религиозной идеологии.Также установлено, что обвиняемый неоднократно осуществлял денежные переводы с целью финансирования террористической деятельности одной из запрещенных на территории Российской Федерации организаций.Следственные действия продолжаются, задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20211118/sk-1759629252.html

курганская область

россия

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происшествия, курганская область, россия