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Эксперт спрогнозировал отношения между "Зелеными" в Германии и Россией
Эксперт спрогнозировал отношения между "Зелеными" в Германии и Россией - РИА Новости, 24.11.2021
Эксперт спрогнозировал отношения между "Зелеными" в Германии и Россией
Сопредседатель партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналена Бербок, выступающая критически в отношении России в целом и "Северного потока 2" в частности, скорректирует... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:30
2021-11-24T17:30
федор лукьянов
германия
мид германии
северный поток — 2
международный дискуссионный клуб "валдай"
bild
россия
анналена бербок
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Сопредседатель партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналена Бербок, выступающая критически в отношении России в целом и "Северного потока 2" в частности, скорректирует позицию после назначения на пост главы МИД Германии, считает директор по научной работе фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что новым министром иностранных дел Германии может стать Бербок. Ранее политик неоднократно высказывалась против "Северного потока 2", она также обвиняла Москву в свете рекордно высоких цен на газ."Я думаю, что (при назначении Бербок на пост главы МИД ФРГ) на практике это ничего не будет значить для проекта. "Северный поток 2" уже построен и готов к работе. "Зеленые" протестовали против этого проекта, но они, во-первых, эту битву не выиграли, а во-вторых, они входят в правительство, в котором две другие партии поддерживают этот проект. Соответственно при входе в коалицию придется следовать договоренностям", - сказал РИА Новости Лукьянов.Эксперт также добавил, что, как правило, вхождение в органы управления влияет "очень отрезвляюще на "задор" партий". "Одно дело быть в оппозиции и выступать с очень яркими лозунгами и другое - брать на себя ответственность, тем более в составе сложносочиненной коалиции. Поэтому позиция "Зеленых", скорее всего, будет корректироваться. Не думаю, что она изменится кардинально, но она будет корректироваться и приспосабливаться к коллективным задачам", - выразил уверенность собеседник агентства.При этом эксперт ожидает, что Бербок как человек с тягой к публичности продолжит активно выступать с позицией, которая российской стороне "не понравится"."Но, во-первых, нынешний министр иностранных дел Маас, не будучи "зеленым" и не будучи радикалом, тоже выступает с риторикой, которая сильно идет вразрез с российскими представлениями. А во-вторых, и это самое главное - в современном мире в целом роль министерств иностранных дел снижается, это мы видим повсеместно, и внешняя политика все больше и больше переходит на высший уровень, где решения за первыми лицами государств... Поэтому, что бы ни говорил МИД ФРГ, я думаю, что определяющей будет позиция ведомства федерального канцлерства. К тому же, господин Шольц - человек деловой, и он радикализм поддерживать не будет. Хотя априори считать его удобным для России я бы тоже не стал, хотя у меня нет никаких сомнений, что радикализм "Зеленых" он погасит", - заключил Лукьянов.
https://ria.ru/20211123/germaniya-1760301188.html
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федор лукьянов, германия, мид германии, северный поток — 2, международный дискуссионный клуб "валдай", bild, россия, анналена бербок
17:30 24.11.2021
 
Эксперт спрогнозировал отношения между "Зелеными" в Германии и Россией

Федор Лукьянов: "Зеленые" в ФРГ скорректируют позицию по отношению к России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Сопредседатель партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналена Бербок, выступающая критически в отношении России в целом и "Северного потока 2" в частности, скорректирует позицию после назначения на пост главы МИД Германии, считает директор по научной работе фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что новым министром иностранных дел Германии может стать Бербок. Ранее политик неоднократно высказывалась против "Северного потока 2", она также обвиняла Москву в свете рекордно высоких цен на газ.
"Я думаю, что (при назначении Бербок на пост главы МИД ФРГ) на практике это ничего не будет значить для проекта. "Северный поток 2" уже построен и готов к работе. "Зеленые" протестовали против этого проекта, но они, во-первых, эту битву не выиграли, а во-вторых, они входят в правительство, в котором две другие партии поддерживают этот проект. Соответственно при входе в коалицию придется следовать договоренностям", - сказал РИА Новости Лукьянов.
Эксперт также добавил, что, как правило, вхождение в органы управления влияет "очень отрезвляюще на "задор" партий". "Одно дело быть в оппозиции и выступать с очень яркими лозунгами и другое - брать на себя ответственность, тем более в составе сложносочиненной коалиции. Поэтому позиция "Зеленых", скорее всего, будет корректироваться. Не думаю, что она изменится кардинально, но она будет корректироваться и приспосабливаться к коллективным задачам", - выразил уверенность собеседник агентства.
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При этом эксперт ожидает, что Бербок как человек с тягой к публичности продолжит активно выступать с позицией, которая российской стороне "не понравится".
"Но, во-первых, нынешний министр иностранных дел Маас, не будучи "зеленым" и не будучи радикалом, тоже выступает с риторикой, которая сильно идет вразрез с российскими представлениями. А во-вторых, и это самое главное - в современном мире в целом роль министерств иностранных дел снижается, это мы видим повсеместно, и внешняя политика все больше и больше переходит на высший уровень, где решения за первыми лицами государств... Поэтому, что бы ни говорил МИД ФРГ, я думаю, что определяющей будет позиция ведомства федерального канцлерства. К тому же, господин Шольц - человек деловой, и он радикализм поддерживать не будет. Хотя априори считать его удобным для России я бы тоже не стал, хотя у меня нет никаких сомнений, что радикализм "Зеленых" он погасит", - заключил Лукьянов.
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