https://ria.ru/20211124/frg-1760500788.html

В Германии ужесточили антиковидные меры

В Германии ужесточили антиковидные меры - РИА Новости, 24.11.2021

В Германии ужесточили антиковидные меры

Во многих федеральных землях ФРГ ввели более жесткие социальные ограничения в связи с очередной волной пандемии коронавируса, вплоть до частичного локдауна и... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T14:35

2021-11-24T14:35

2021-11-24T14:35

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БЕРЛИН, 24 ноя — РИА Новости. Во многих федеральных землях ФРГ ввели более жесткие социальные ограничения в связи с очередной волной пандемии коронавируса, вплоть до частичного локдауна и комендантского часа, которые касаются прежде всего непривитых граждан. В Берлине со среды проезд на общественном транспорте возможен только для привитых, переболевших или протестированных лиц (правило "трех П" — прим.ред). Как говорится на сайте сената, проверки будут выборочные. Аналогичные меры приняты в Гамбурге. Штраф за нарушение может составить до 2500 евро.Неделю назад в Берлине были введены правила, разрешающие посещать рестораны, кино, театры и музеи, бассейны, парикмахерские салоны, фитнес-студии только привитым и переболевшим (правило "двух П" - прим.ред), по тем же требованиям продолжают работу открытые 22 ноября рождественские рынки.В соседней с Берлином федеральной земле Бранденбург премьер-министр Дитмар Воидке заявил ранее о введении "локдауна для непривитых". Они не могут посещать магазины, за исключением супермаркетов, аптек, банков и хозяйственных. Аналогичные меры введены в Баварии, Саксонии и Тюрингии. В этих трех землях частично закрыты культурные и развлекательные учреждения, введен комендантский час в районах, где индикатор уровня заболеваемости превышает 1000 (из расчета новых больных на неделю на 100 тысяч населения). Рождественские рынки закрыты.В Бремене, Гамбурге, Северном Рейне-Вестфалии, Сааре, Саксонии-Анхальте запрещено посещать бары, клубы и бордели без прививки и сертификата. В Гессене и Шлезвиге-Гольштейне власти распорядились о регулярном тестировании сотрудников на рабочем месте, если они находятся в контакте с другими людьми.

https://ria.ru/20211121/vaktsinatsiya-1760092209.html

https://ria.ru/20211124/avtobus-1760494596.html

берлин (город)

гамбург (город)

бранденбург

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