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Туризм
https://ria.ru/20211124/frg-1760500788.html
В Германии ужесточили антиковидные меры
В Германии ужесточили антиковидные меры - РИА Новости, 24.11.2021
В Германии ужесточили антиковидные меры
Во многих федеральных землях ФРГ ввели более жесткие социальные ограничения в связи с очередной волной пандемии коронавируса, вплоть до частичного локдауна и... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:35
2021-11-24T14:35
туризм
вакцинация
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гамбург (город)
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БЕРЛИН, 24 ноя — РИА Новости. Во многих федеральных землях ФРГ ввели более жесткие социальные ограничения в связи с очередной волной пандемии коронавируса, вплоть до частичного локдауна и комендантского часа, которые касаются прежде всего непривитых граждан. В Берлине со среды проезд на общественном транспорте возможен только для привитых, переболевших или протестированных лиц (правило "трех П" — прим.ред). Как говорится на сайте сената, проверки будут выборочные. Аналогичные меры приняты в Гамбурге. Штраф за нарушение может составить до 2500 евро.Неделю назад в Берлине были введены правила, разрешающие посещать рестораны, кино, театры и музеи, бассейны, парикмахерские салоны, фитнес-студии только привитым и переболевшим (правило "двух П" - прим.ред), по тем же требованиям продолжают работу открытые 22 ноября рождественские рынки.В соседней с Берлином федеральной земле Бранденбург премьер-министр Дитмар Воидке заявил ранее о введении "локдауна для непривитых". Они не могут посещать магазины, за исключением супермаркетов, аптек, банков и хозяйственных. Аналогичные меры введены в Баварии, Саксонии и Тюрингии. В этих трех землях частично закрыты культурные и развлекательные учреждения, введен комендантский час в районах, где индикатор уровня заболеваемости превышает 1000 (из расчета новых больных на неделю на 100 тысяч населения). Рождественские рынки закрыты.В Бремене, Гамбурге, Северном Рейне-Вестфалии, Сааре, Саксонии-Анхальте запрещено посещать бары, клубы и бордели без прививки и сертификата. В Гессене и Шлезвиге-Гольштейне власти распорядились о регулярном тестировании сотрудников на рабочем месте, если они находятся в контакте с другими людьми.
https://ria.ru/20211121/vaktsinatsiya-1760092209.html
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вакцинация, берлин (город), гамбург (город), ангела меркель, бранденбург, саксония, новости - туризм, туризм, транспорт, рестораны, коронавирус covid-19
14:35 24.11.2021
 
В Германии ужесточили антиковидные меры

Во многих федеральных землях в Германии ввели частичный локдаун и комендантский час

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москв
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москв - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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БЕРЛИН, 24 ноя — РИА Новости. Во многих федеральных землях ФРГ ввели более жесткие социальные ограничения в связи с очередной волной пандемии коронавируса, вплоть до частичного локдауна и комендантского часа, которые касаются прежде всего непривитых граждан.
В Берлине со среды проезд на общественном транспорте возможен только для привитых, переболевших или протестированных лиц (правило "трех П" — прим.ред). Как говорится на сайте сената, проверки будут выборочные. Аналогичные меры приняты в Гамбурге. Штраф за нарушение может составить до 2500 евро.
Неделю назад в Берлине были введены правила, разрешающие посещать рестораны, кино, театры и музеи, бассейны, парикмахерские салоны, фитнес-студии только привитым и переболевшим (правило "двух П" - прим.ред), по тем же требованиям продолжают работу открытые 22 ноября рождественские рынки.
В соседней с Берлином федеральной земле Бранденбург премьер-министр Дитмар Воидке заявил ранее о введении "локдауна для непривитых". Они не могут посещать магазины, за исключением супермаркетов, аптек, банков и хозяйственных.
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Аналогичные меры введены в Баварии, Саксонии и Тюрингии. В этих трех землях частично закрыты культурные и развлекательные учреждения, введен комендантский час в районах, где индикатор уровня заболеваемости превышает 1000 (из расчета новых больных на неделю на 100 тысяч населения). Рождественские рынки закрыты.
В Бремене, Гамбурге, Северном Рейне-Вестфалии, Сааре, Саксонии-Анхальте запрещено посещать бары, клубы и бордели без прививки и сертификата. В Гессене и Шлезвиге-Гольштейне власти распорядились о регулярном тестировании сотрудников на рабочем месте, если они находятся в контакте с другими людьми.
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