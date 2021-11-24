https://ria.ru/20211124/forum-1760441382.html

Корпорация МСП проведет 30 ноября форум для предпринимательниц

Корпорация МСП проведет 30 ноября форум для предпринимательниц - РИА Новости, 24.11.2021

Корпорация МСП проведет 30 ноября форум для предпринимательниц

Форум "Мягкая сила: скиллсет предпринимательницы" пройдет в очном формате 30 ноября в концертном зале "Мир" в Москве, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T08:00

2021-11-24T08:00

2021-11-24T08:01

экономика

москва

форум

корпорация мсп

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Форум "Мягкая сила: скиллсет предпринимательницы" пройдет в очном формате 30 ноября в концертном зале "Мир" в Москве, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Офлайн-форум, принять участие в котором смогут все желающие, станет заключительным мероприятием онлайн-интенсива от Корпорации МСП, уточняется в сообщении.В программе мероприятия - лекции и мастер-классы по двум направлениям: hard skills и soft skills. Приглашенные эксперты и практики бизнеса расскажут о знаниях и навыках, которые необходимы, чтобы стать эффективным предпринимателем, не "выгорать" и соблюдать баланс между бизнесом и личной жизнью.В ходе предстоящего форума будет затронут широкий спектр тем: от делегирования задач и автоматизации процессов до овладения навыками управления стрессом. Своими историями успеха и преодоления трудностей поделятся создательницы магазина украшений и цветочного салона, основательницы сервиса аренды автомобилей и сети кофеен, а также и другие успешные деловые женщины. Приглашена выступить и одна из семи женщин - покорительниц Эвереста Наталия Матусова.Зарегистрироваться и принять участие в форуме можно на сайте.

https://ria.ru/20210903/mekhanizm-1748546633.html

https://ria.ru/20211122/korporatsiya-1759912538.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, москва, форум, корпорация мсп