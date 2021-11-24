https://ria.ru/20211124/forum-1760441382.html
Корпорация МСП проведет 30 ноября форум для предпринимательниц
Корпорация МСП проведет 30 ноября форум для предпринимательниц - РИА Новости, 24.11.2021
Корпорация МСП проведет 30 ноября форум для предпринимательниц
Форум "Мягкая сила: скиллсет предпринимательницы" пройдет в очном формате 30 ноября в концертном зале "Мир" в Москве, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T08:00
2021-11-24T08:00
2021-11-24T08:01
экономика
москва
форум
корпорация мсп
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Форум "Мягкая сила: скиллсет предпринимательницы" пройдет в очном формате 30 ноября в концертном зале "Мир" в Москве, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Офлайн-форум, принять участие в котором смогут все желающие, станет заключительным мероприятием онлайн-интенсива от Корпорации МСП, уточняется в сообщении.В программе мероприятия - лекции и мастер-классы по двум направлениям: hard skills и soft skills. Приглашенные эксперты и практики бизнеса расскажут о знаниях и навыках, которые необходимы, чтобы стать эффективным предпринимателем, не "выгорать" и соблюдать баланс между бизнесом и личной жизнью.В ходе предстоящего форума будет затронут широкий спектр тем: от делегирования задач и автоматизации процессов до овладения навыками управления стрессом. Своими историями успеха и преодоления трудностей поделятся создательницы магазина украшений и цветочного салона, основательницы сервиса аренды автомобилей и сети кофеен, а также и другие успешные деловые женщины. Приглашена выступить и одна из семи женщин - покорительниц Эвереста Наталия Матусова.Зарегистрироваться и принять участие в форуме можно на сайте.
https://ria.ru/20210903/mekhanizm-1748546633.html
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экономика, москва, форум, корпорация мсп
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости.
Форум "Мягкая сила: скиллсет предпринимательницы" пройдет в очном формате 30 ноября в концертном зале "Мир" в Москве
, сообщает пресс-служба Корпорации МСП
.
Офлайн-форум, принять участие в котором смогут все желающие, станет заключительным мероприятием онлайн-интенсива от Корпорации МСП, уточняется в сообщении.
В программе мероприятия - лекции и мастер-классы по двум направлениям: hard skills и soft skills. Приглашенные эксперты и практики бизнеса расскажут о знаниях и навыках, которые необходимы, чтобы стать эффективным предпринимателем, не "выгорать" и соблюдать баланс между бизнесом и личной жизнью.
"Мы организуем онлайн- и офлайн-форумы с тем, чтобы каждый их участник вынес для себя что-то полезное с практической точки зрения. Исходя из этих задач, мы и приглашаем спикеров — признанных экспертов, авторов успешных кейсов в своих областях. Они не только делятся полезной информацией, но и рассказывают о том, как с пользой применять ее в бизнесе. Фактически каждая такая встреча — это готовый набор работающих практических инструментов для предпринимателей. И мы стараемся дать его "в руки" каждому участнику наших образовательных проектов", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
В ходе предстоящего форума будет затронут широкий спектр тем: от делегирования задач и автоматизации процессов до овладения навыками управления стрессом. Своими историями успеха и преодоления трудностей поделятся создательницы магазина украшений и цветочного салона, основательницы сервиса аренды автомобилей и сети кофеен, а также и другие успешные деловые женщины. Приглашена выступить и одна из семи женщин - покорительниц Эвереста Наталия Матусова.
Зарегистрироваться и принять участие в форуме можно на сайте
.