https://ria.ru/20211124/eksport-1760513907.html

Экспорт продукции АПК Подмосковья в Казахстан увеличился на 10%

Экспорт продукции АПК Подмосковья в Казахстан увеличился на 10% - РИА Новости, 24.11.2021

Экспорт продукции АПК Подмосковья в Казахстан увеличился на 10%

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области в Казахстан увеличился на 10%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T14:03

2021-11-24T14:03

2021-11-24T14:03

новости подмосковья

экономика

казахстан

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области в Казахстан увеличился на 10%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья."Основным импортёром Подмосковной сельскохозяйственной продукции сегодня является Казахстан. За 9 месяцев текущего года экспорт продукции АПК области в эту страну составил 256,5 миллионов долларов, что на 21,6 миллион долларов или на 9.8 % больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года"– приводятся слова главы ведомства Сергея Воскресенского.По словам министра, доля от общего Подмосковного экспорта в Казахстан составляет 22,4 %. Основными экспортёрами являются предприятия: "Московская Пивоваренная Компания", "Фрито Лей Мануфактуринг", "Данон Трейд" и "Конти-Рус.

https://radiosputnik.ria.ru/20210830/syr-1747869838.html

казахстан

московская область (подмосковье)

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экономика, казахстан, московская область (подмосковье)