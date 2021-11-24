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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211124/eksport-1760513907.html
Экспорт продукции АПК Подмосковья в Казахстан увеличился на 10%
Экспорт продукции АПК Подмосковья в Казахстан увеличился на 10% - РИА Новости, 24.11.2021
Экспорт продукции АПК Подмосковья в Казахстан увеличился на 10%
Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области в Казахстан увеличился на 10%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:03
2021-11-24T14:03
новости подмосковья
экономика
казахстан
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области в Казахстан увеличился на 10%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья."Основным импортёром Подмосковной сельскохозяйственной продукции сегодня является Казахстан. За 9 месяцев текущего года экспорт продукции АПК области в эту страну составил 256,5 миллионов долларов, что на 21,6 миллион долларов или на 9.8 % больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года"– приводятся слова главы ведомства Сергея Воскресенского.По словам министра, доля от общего Подмосковного экспорта в Казахстан составляет 22,4 %. Основными экспортёрами являются предприятия: "Московская Пивоваренная Компания", "Фрито Лей Мануфактуринг", "Данон Трейд" и "Конти-Рус.
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казахстан
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экономика, казахстан, московская область (подмосковье)
14:03 24.11.2021
 

Экспорт продукции АПК Подмосковья в Казахстан увеличился на 10%

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКупюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации
Купюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области в Казахстан увеличился на 10%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Основным импортёром Подмосковной сельскохозяйственной продукции сегодня является Казахстан. За 9 месяцев текущего года экспорт продукции АПК области в эту страну составил 256,5 миллионов долларов, что на 21,6 миллион долларов или на 9.8 % больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года"– приводятся слова главы ведомства Сергея Воскресенского.
Фермер Дмитрий Задорожко демонстрирует головку сыра Чеддер, изготовленного из козьего молока в крестьянско-фермерском хозяйстве Коза хутор в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 17:41В России
Подмосковье стало российским лидером по экспорту сыра
По словам министра, доля от общего Подмосковного экспорта в Казахстан составляет 22,4 %. Основными экспортёрами являются предприятия: "Московская Пивоваренная Компания", "Фрито Лей Мануфактуринг", "Данон Трейд" и "Конти-Рус.
 
Новости ПодмосковьяЭкономикаКазахстанМосковская область (Подмосковье)
 
 
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