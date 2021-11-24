https://ria.ru/20211124/efremov-1760569596.html

Фильм Михаила Ефремова стал лауреатом тюремного конкурса

Фильм Михаила Ефремова стал лауреатом тюремного конкурса - РИА Новости, 24.11.2021

Фильм Михаила Ефремова стал лауреатом тюремного конкурса

Фильм, созданный в колонии при участии актера Михаила Ефремова, стал лауреатом Всероссийского конкурса-акции "Преступление и наказание", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T17:08

2021-11-24T17:08

2021-11-24T17:11

культура

белгородская область

федор достоевский

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

михаил ефремов

новости культуры

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Фильм, созданный в колонии при участии актера Михаила Ефремова, стал лауреатом Всероссийского конкурса-акции "Преступление и наказание", сообщает пресс-служба УФСИН России по Белгородской области."Фильм, созданный в ИК-4 УФСИН России по Белгородской области, стал лауреатом Всероссийского конкурса-акции "Преступление и наказание", посвященного 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Сценарий к фильму "Евангелие от Фёдора" написали участники кружка корреспондентов и художественной самодеятельности ИК-4 Михаил Ефремов и Михаил Зеленский. Кроме того, Михаил Ефремов также озвучил его", - говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что руководство колонии оказало "необходимую поддержку" конкурсантам, фильм смонтировали и сняли в рамках работы студии кабельного телевидения.В роли следователя Порфирия Петровича снимался сотрудник колонии Алексей Бондарев, а Соню Мармеладову воплотила дочь Ефремова - Вера, приславшая видеозапись своего исполнения в учреждение по электронной почте."За победу в номинации "Лучший монтаж" конкурса-акции по роману "Преступление и наказание" Ф.М. Достоевского осужденные Зеленский и Ефремов поощрены начальником учреждения с вручением памятных подарков", - добавили в ведомстве.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.Ефремов отбывает наказание в белгородской колонии, где ранее свой срок отбывали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Там актер занимается изготовлением молний.

https://ria.ru/20210608/efremov-1736109852.html

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белгородская область, федор достоевский, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), михаил ефремов, новости культуры