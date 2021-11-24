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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211124/efremov-1760569596.html
Фильм Михаила Ефремова стал лауреатом тюремного конкурса
Фильм Михаила Ефремова стал лауреатом тюремного конкурса - РИА Новости, 24.11.2021
Фильм Михаила Ефремова стал лауреатом тюремного конкурса
Фильм, созданный в колонии при участии актера Михаила Ефремова, стал лауреатом Всероссийского конкурса-акции "Преступление и наказание", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:08
2021-11-24T17:11
культура
белгородская область
федор достоевский
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
михаил ефремов
новости культуры
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Фильм, созданный в колонии при участии актера Михаила Ефремова, стал лауреатом Всероссийского конкурса-акции "Преступление и наказание", сообщает пресс-служба УФСИН России по Белгородской области."Фильм, созданный в ИК-4 УФСИН России по Белгородской области, стал лауреатом Всероссийского конкурса-акции "Преступление и наказание", посвященного 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Сценарий к фильму "Евангелие от Фёдора" написали участники кружка корреспондентов и художественной самодеятельности ИК-4 Михаил Ефремов и Михаил Зеленский. Кроме того, Михаил Ефремов также озвучил его", - говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что руководство колонии оказало "необходимую поддержку" конкурсантам, фильм смонтировали и сняли в рамках работы студии кабельного телевидения.В роли следователя Порфирия Петровича снимался сотрудник колонии Алексей Бондарев, а Соню Мармеладову воплотила дочь Ефремова - Вера, приславшая видеозапись своего исполнения в учреждение по электронной почте."За победу в номинации "Лучший монтаж" конкурса-акции по роману "Преступление и наказание" Ф.М. Достоевского осужденные Зеленский и Ефремов поощрены начальником учреждения с вручением памятных подарков", - добавили в ведомстве.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.Ефремов отбывает наказание в белгородской колонии, где ранее свой срок отбывали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Там актер занимается изготовлением молний.
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белгородская область, федор достоевский, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), михаил ефремов, новости культуры
17:08 24.11.2021 (обновлено: 17:11 24.11.2021)
 
Фильм Михаила Ефремова стал лауреатом тюремного конкурса

Фильм Михаила Ефремова о Достоевском стал лауреатом тюремного конкурса

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Фильм, созданный в колонии при участии актера Михаила Ефремова, стал лауреатом Всероссийского конкурса-акции "Преступление и наказание", сообщает пресс-служба УФСИН России по Белгородской области.
"Фильм, созданный в ИК-4 УФСИН России по Белгородской области, стал лауреатом Всероссийского конкурса-акции "Преступление и наказание", посвященного 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Сценарий к фильму "Евангелие от Фёдора" написали участники кружка корреспондентов и художественной самодеятельности ИК-4 Михаил Ефремов и Михаил Зеленский. Кроме того, Михаил Ефремов также озвучил его", - говорится в релизе.
В ведомстве уточнили, что руководство колонии оказало "необходимую поддержку" конкурсантам, фильм смонтировали и сняли в рамках работы студии кабельного телевидения.
В роли следователя Порфирия Петровича снимался сотрудник колонии Алексей Бондарев, а Соню Мармеладову воплотила дочь Ефремова - Вера, приславшая видеозапись своего исполнения в учреждение по электронной почте.
"За победу в номинации "Лучший монтаж" конкурса-акции по роману "Преступление и наказание" Ф.М. Достоевского осужденные Зеленский и Ефремов поощрены начальником учреждения с вручением памятных подарков", - добавили в ведомстве.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.
Ефремов отбывает наказание в белгородской колонии, где ранее свой срок отбывали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Там актер занимается изготовлением молний.
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 12:25Шоубиз
Сестра Михаила Ефремова рассказала, как он живет в колонии
 
КультураБелгородская областьФедор ДостоевскийФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Михаил ЕфремовНовости культуры
 
 
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