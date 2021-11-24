https://ria.ru/20211124/efiopiya-1760499921.html

Посольство России в Эфиопии рекомендует воздержаться от поездок в страну

Посольство России в Эфиопии рекомендует воздержаться от поездок в страну - РИА Новости, 24.11.2021

Посольство России в Эфиопии рекомендует воздержаться от поездок в страну

Ситуация в Аддис-Абебе остается спокойной на фоне введенного в начале ноября режима ЧС, привычный ритм жизни в городе не нарушен, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T13:00

2021-11-24T13:00

2021-11-24T13:32

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ситуация в Аддис-Абебе остается спокойной на фоне введенного в начале ноября режима ЧС, привычный ритм жизни в городе не нарушен, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Эфиопии Мария Чернухина."Ситуация в Аддис-Абебе остается спокойной. Введение режима чрезвычайного положения не привнесло заметных перемен в повседневный ритм жизни эфиопской столицы. Исключение, пожалуй, представляет усиление охраны важных объектов (правительственные здания аэропорт и т.п.) и патрулирование городских лиц", - сказала она.При этом посольство РФ в Эфиопии не рекомендует россиянам поездки в Эфиопию без острой необходимости на фоне сообщений о захвате соседнего города повстанцами, заявила РИА Новости пресс-атташе посольства Мария Чернухина.Ранее сообщалось, что ООН временно вывозит членов семей своих сотрудников из Эфиопии, исходя из соображений безопасности. По информации местных СМИ, отряды повстанцев из эфиопского штата Тыграй захватили город Дебре-Сина, расположенный в 189 километрах к северо-востоку от столицы страны Аддис-Абебы."Мы по-прежнему рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок в страну без острой необходимости", - сказала она.При этом в посольстве отметили, что международный аэропорт "Боле" в пригороде Аддис-Абебы работает в обычном режиме, а полеты над территорией страны безопасны, как недавно заявило Управление гражданской авиации Эфиопии.

https://ria.ru/20211123/efiopiya-1760312196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, эфиопия, аддис-абеба, здоровье - общество, россия, новости - туризм