00:17 24.11.2021 (обновлено: 10:34 24.11.2021)
В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
Представитель ДНР Никоноров заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения
© AP Photo / Anatolii StepanovСолдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
© AP Photo / Anatolii Stepanov
ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Деградация в переговорном процессе и ухудшение ситуации на линии соприкосновения стали более очевидными, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров. Его слова приводит пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Отмечается целенаправленное нанесение ущерба вооруженными формированиями Украины как по инфраструктуре республики, так и по жилым домам мирных граждан. На протяжении трех месяцев количество повреждений на промышленных объектах и объектах критической инфраструктуры неумолимо растет", — сказал Никоноров.
Он подчеркнул, что киевские власти расценивают поддержку из-за океана, в том числе и военную помощь, как индульгенцию на любые дальнейшие действия.
"Мы устали призывать украинскую сторону вернуться к выполнению договоренностей. Вместо того чтобы их выполнять, Украина публично бравирует применением ударного БПЛА "Байрактар" и ПТРК, разворачивает целые информационные кампании, делая публичные заявления, которые фактически подтверждают нарушение Украиной Минских соглашений и ее выход из подписанных договоренностей о перемирии", — сказал Никоноров.
В последние недели напряженность в Донбассе снова возросла. В конце октября украинские силовики заявили, что впервые применили турецкий беспилотник "Байрактар", а на днях отчитались об использовании американского противотанкового ракетного комплекса Javelin. Как отмечал президент России Владимир Путин, поставками вооружений США обостряют ситуацию в зоне конфликта, а Германия и Франция фактически потакают курсу Киева на демонтаж Минских соглашений. Тем не менее, подчеркнул Путин, альтернативы выполнению "Минска-2" нет.
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