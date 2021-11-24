https://ria.ru/20211124/donbass-1760444507.html

В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом

В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом - РИА Новости, 24.11.2021

В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом

Деградация в переговорном процессе и ухудшение ситуации на линии соприкосновения стали более очевидными, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T00:17

2021-11-24T00:17

2021-11-24T10:34

в мире

украина

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ситуация в днр и лнр

алексей никоноров

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ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Деградация в переговорном процессе и ухудшение ситуации на линии соприкосновения стали более очевидными, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров. Его слова приводит пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Он подчеркнул, что киевские власти расценивают поддержку из-за океана, в том числе и военную помощь, как индульгенцию на любые дальнейшие действия."Мы устали призывать украинскую сторону вернуться к выполнению договоренностей. Вместо того чтобы их выполнять, Украина публично бравирует применением ударного БПЛА "Байрактар" и ПТРК, разворачивает целые информационные кампании, делая публичные заявления, которые фактически подтверждают нарушение Украиной Минских соглашений и ее выход из подписанных договоренностей о перемирии", — сказал Никоноров.В последние недели напряженность в Донбассе снова возросла. В конце октября украинские силовики заявили, что впервые применили турецкий беспилотник "Байрактар", а на днях отчитались об использовании американского противотанкового ракетного комплекса Javelin. Как отмечал президент России Владимир Путин, поставками вооружений США обостряют ситуацию в зоне конфликта, а Германия и Франция фактически потакают курсу Киева на демонтаж Минских соглашений. Тем не менее, подчеркнул Путин, альтернативы выполнению "Минска-2" нет.

https://ria.ru/20211123/ukraina-1760222035.html

украина

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, украина, киев, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, алексей никоноров