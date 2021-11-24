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"Домодедово" из-за снегопада периодически закрывает ВПП
"Домодедово" из-за снегопада периодически закрывает ВПП - РИА Новости, 24.11.2021
"Домодедово" из-за снегопада периодически закрывает ВПП
Московский аэропорт "Домодедово" из-за сильного снегопада периодически закрывает взлетно-посадочные полосы на непродолжительное время для очистки снега и... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:33
2021-11-24T19:33
2021-11-24T19:53
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домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" из-за сильного снегопада периодически закрывает взлетно-посадочные полосы на непродолжительное время для очистки снега и противогололедной обработки, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани."В Московском регионе наблюдаются сложные метеоусловия. Видимость в районе аэропорта "Домодедово" составляет 500 метров, снегопад сопровождается боковым ветром. Для обеспечения безопасности полетов взлетно-посадочные полосы периодически закрывают на непродолжительное время для очистки снега и противогололедной обработки", - сказали в пресс-службе."Улучшение метеоусловий ожидается после 22:00. Мы рекомендуем путешественникам заранее планировать поездку в аэропорт", - добавили там.
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общество, москва, домодедово (аэропорт), новости - туризм
19:33 24.11.2021 (обновлено: 19:53 24.11.2021)
"Домодедово" из-за снегопада периодически закрывает ВПП
"Домодедово" из-за снегопада периодически закрывает ВПП для очистки снега