https://ria.ru/20211124/dnr-1760582040.html
В ДНР предотвратили атаку украинского беспилотника
В ДНР предотвратили атаку украинского беспилотника - РИА Новости, 24.11.2021
В ДНР предотвратили атаку украинского беспилотника
В управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что предотвратили атаку беспилотника украинских силовиков на жителей... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:49
2021-11-24T17:49
2021-11-24T17:49
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вооруженные силы украины
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. В управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что предотвратили атаку беспилотника украинских силовиков на жителей города Донецк.Представитель Народной милиции ДНР пояснил журналистам, что украинские силовики планировали осуществить террористический акт против жителей окраин Донецка, в районе поселка Абакумова. Для этого был запущен мультикоптер "R-18", несущий на себе три самодельных взрывных устройства, начиненных металлическими шариками."Характер взрывных устройств свидетельствует о том, что украинские боевики намеревались нанести удар не по объектам гражданской инфраструктуры, а именно по людям, нанеся им многочисленные ранения. Благодаря бдительности наших защитников, с помощью станции радиоэлектронной борьбы "Террикон М2Н" удалось... принудительно посадить беспилотный летательный аппарат. Саперы Народной милиции методом подрыва уничтожили самодельные взрывные устройства", - сказал журналистам представитель ведомства.
https://ria.ru/20211123/ukraina-1760426076.html
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в мире, украина, донецк (донецкая область), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
В ДНР предотвратили атаку украинского беспилотника
Народная милиция ДНР предотвратила атаку украинским беспилотником жителей Донецка