https://ria.ru/20211124/detsad-1760513273.html

Детсад на 110 мест планируется построить в тюменском селе Малая Зоркальцева

Детсад на 110 мест планируется построить в тюменском селе Малая Зоркальцева - РИА Новости, 24.11.2021

Детсад на 110 мест планируется построить в тюменском селе Малая Зоркальцева

Детский сад на 110 мест планируется построить в селе Малая Зоркальцева Тобольского района, сообщил на очередном онлайн-заседании правительства Тюменской области РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T14:01

2021-11-24T14:01

2021-11-24T14:01

тюменская область

общество

тобольский район

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Детский сад на 110 мест планируется построить в селе Малая Зоркальцева Тобольского района, сообщил на очередном онлайн-заседании правительства Тюменской области заместитель губернатора области Алексей Райдер."В настоящее время в селе работает детсад "Березка", который обслуживает еще восемь населенных пунктов. Детское дошкольное учреждение расположено в здании 1977 года постройки, рассчитанном на 34 места. Однако фактически детский сад посещает 61 воспитанник в возрасте от полутора до семи лет. Очередь на предоставление места на полный день в детсаду в селе Малая Зоркальцева составляет 12 человек", – сказал заместитель губернатора.Здание детского сада не соответствует современным требованиям, его реконструкция нецелесообразна. В связи с этим по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора был изучен вопрос о строительстве нового детсада. Для реализации этого проекта уже предложен земельный участок. На 2022 год запланированы средства для разработки проектно-сметной документации.

https://ria.ru/20211111/distantsionka-1758619894.html

тобольский район

тюменская область

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общество, тобольский район, тюменская область, александр моор