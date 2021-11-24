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ГД приняла в I чтении закон о запрете на необоснованный сбор личных данных
ГД приняла в I чтении закон о запрете на необоснованный сбор личных данных - РИА Новости, 24.11.2021
ГД приняла в I чтении закон о запрете на необоснованный сбор личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту прав потребителей: он пресекает необоснованный сбор персональных данных и запрещает... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:34
2021-11-24T17:34
общество
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту прав потребителей: он пресекает необоснованный сбор персональных данных и запрещает включать в договора условия, навязывающие дополнительные товары или услуги."Сейчас при совершении покупок или оплате услуг у людей под разными предлогами собирают номера телефонов, адреса электронной почты и другие личные сведения. Даже в тех случаях, когда предоставление такой информации не является обязательным. Прежде всего, это касается онлайн-магазинов. Принятие соответствующих поправок позволит дополнительно защитить права потребителей", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.Законопроект, внесенный правительством РФ, запрещает продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов отказывать в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора потребителю, который отказался предоставить свои персональные данные. Исключение составят случаи, предусмотренные законодательством или исполнением этого договора. При этом потребитель будет вправе потребовать объяснить причину отказа и его правовые основания.Документом закрепляется открытый перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителя, и определяются запрещенные в отношении потребителей действия со стороны продавцов, исполнителей, владельцев агрегаторов, импортеров, а также уполномоченных организаций и индивидуальных предпринимателей.К недопустимым, в частности, относятся условия, которые предоставляют таким лицам право на односторонний отказ от исполнения или одностороннее изменение условий договора, и ограничивают их ответственность за его неисполнение, а также ограничивают право потребителя на свободный выбор территориальной подсудности споров.Недопустимыми будут считаться и условия договора, при которых приобретение одного товара – обязательное условие для покупки другого товара, а также те условия, которые предусматривают обязательное заключение других договоров или - без получения согласия потребителя - оказание платных дополнительных услуг. Предполагается, что, в случае принятия такого закона, его нормы вступят в силу с 1 марта 2022 года.В соответствии с Гражданским кодексом, граждане и организации свободны в определении условий договора. Однако гражданин, вступающий в правоотношения с поставщиками товаров и услуг, банками и страховыми компаниями, является более слабой стороной, считает кабмин. Он указал, что потребитель не имеет реальной возможности влиять на содержание договоров, так как типовые положения о правах и обязанностях сторон определяются в одностороннем порядке коммерческими организациями.Кроме этого, Дума поддержала в первом чтении сопутствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Норма предусматривает ответственность за отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем, если он не предоставил свои персональные данные. Штраф для должностных лиц составит от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. К исключениям относятся случаи, когда данные необходимо предоставить по закону или это является необходимым условием для выполнения договора.
https://ria.ru/20211120/moshenniki-1759944814.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф, россия
17:34 24.11.2021
 
ГД приняла в I чтении закон о запрете на необоснованный сбор личных данных

Госдума в I чтении запретила необоснованный сбор персональных данных потребителей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту прав потребителей: он пресекает необоснованный сбор персональных данных и запрещает включать в договора условия, навязывающие дополнительные товары или услуги.
"Сейчас при совершении покупок или оплате услуг у людей под разными предлогами собирают номера телефонов, адреса электронной почты и другие личные сведения. Даже в тех случаях, когда предоставление такой информации не является обязательным. Прежде всего, это касается онлайн-магазинов. Принятие соответствующих поправок позволит дополнительно защитить права потребителей", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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Законопроект, внесенный правительством РФ, запрещает продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов отказывать в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора потребителю, который отказался предоставить свои персональные данные. Исключение составят случаи, предусмотренные законодательством или исполнением этого договора. При этом потребитель будет вправе потребовать объяснить причину отказа и его правовые основания.
Документом закрепляется открытый перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителя, и определяются запрещенные в отношении потребителей действия со стороны продавцов, исполнителей, владельцев агрегаторов, импортеров, а также уполномоченных организаций и индивидуальных предпринимателей.
К недопустимым, в частности, относятся условия, которые предоставляют таким лицам право на односторонний отказ от исполнения или одностороннее изменение условий договора, и ограничивают их ответственность за его неисполнение, а также ограничивают право потребителя на свободный выбор территориальной подсудности споров.
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Недопустимыми будут считаться и условия договора, при которых приобретение одного товара – обязательное условие для покупки другого товара, а также те условия, которые предусматривают обязательное заключение других договоров или - без получения согласия потребителя - оказание платных дополнительных услуг. Предполагается, что, в случае принятия такого закона, его нормы вступят в силу с 1 марта 2022 года.
В соответствии с Гражданским кодексом, граждане и организации свободны в определении условий договора. Однако гражданин, вступающий в правоотношения с поставщиками товаров и услуг, банками и страховыми компаниями, является более слабой стороной, считает кабмин. Он указал, что потребитель не имеет реальной возможности влиять на содержание договоров, так как типовые положения о правах и обязанностях сторон определяются в одностороннем порядке коммерческими организациями.
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Кроме этого, Дума поддержала в первом чтении сопутствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Норма предусматривает ответственность за отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем, если он не предоставил свои персональные данные. Штраф для должностных лиц составит от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. К исключениям относятся случаи, когда данные необходимо предоставить по закону или это является необходимым условием для выполнения договора.
 
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