https://ria.ru/20211124/covid-19-1760473011.html

В Южной Корее выявили рекордное число случаев COVID-19

В Южной Корее выявили рекордное число случаев COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021

В Южной Корее выявили рекордное число случаев COVID-19

Южная Корея в среду впервые с начала пандемии выявила 4155 случаев COVID-19 за сутки, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T10:58

2021-11-24T10:58

2021-11-24T10:58

распространение коронавируса

в мире

сеул

южная корея

здоровье - общество

кенгидо

мун чжэ ин

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565271872_0:195:3120:1949_1920x0_80_0_0_faec38c5ca60097f649d01a87054b60e.jpg

СЕУЛ, 24 ноя – РИА Новости. Южная Корея в среду впервые с начала пандемии выявила 4155 случаев COVID-19 за сутки, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).Предыдущий рекорд в 3292 зараженных в день был установлен также в ноябре.Из новых случаев - 4087 локальных и 28 занесенных из-за границы. 1734 случаев коронавируса зарегистрированы в Сеуле, еще 1184 – в центральной провинции Кёнгидо. Всего в стране заразились 425 064 человека. Прирост тяжелобольных пациентов достиг рекордного уровня - 586 человек. За сутки погибли еще 34 пациента, что также является самым высоким показателем с июля. Всего скончались 3 362 человека (0,79%).Органы здравоохранения изначально сообщили о 4116 новых заболевших, но позже из их числа исключили первую зафиксированную в стране смерть новорожденного от коронавируса, так как ребенок умер еще до регистрации рождения. Сообщается, что у него нашли COVID-19 сразу после рождения в понедельник.Ранее KDCA представило новую 5-ти уровневую систему еженедельной оценки уровня рисков, на основе которой должно приниматься решение о продолжении поэтапного смягчения мер социального дистанцирования. С 1 ноября правительство ввело политику "Вместе с COVID-19", которая подразумевала снятие большинства ограничений к концу февраля, учитывая, что более 80% населения страны вакцинированы. Однако резкий рост новых больных коронавирусом поставил планы властей под угрозу.Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин уже поручил правительству приложить все усилия, чтобы взять под контроль рост числа случаев. Органы здравоохранения предупредили, что нынешняя тенденция сохранится, правительство не сможет придерживаться плана по снятию мер социального дистанцирования.

https://ria.ru/20211117/koreya-1759503280.html

сеул

южная корея

кенгидо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сеул, южная корея, здоровье - общество, кенгидо, мун чжэ ин, коронавирус covid-19