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https://ria.ru/20211124/covid-19-1760473011.html
В Южной Корее выявили рекордное число случаев COVID-19
В Южной Корее выявили рекордное число случаев COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021
В Южной Корее выявили рекордное число случаев COVID-19
Южная Корея в среду впервые с начала пандемии выявила 4155 случаев COVID-19 за сутки, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T10:58
2021-11-24T10:58
распространение коронавируса
в мире
сеул
южная корея
здоровье - общество
кенгидо
мун чжэ ин
коронавирус covid-19
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СЕУЛ, 24 ноя – РИА Новости. Южная Корея в среду впервые с начала пандемии выявила 4155 случаев COVID-19 за сутки, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).Предыдущий рекорд в 3292 зараженных в день был установлен также в ноябре.Из новых случаев - 4087 локальных и 28 занесенных из-за границы. 1734 случаев коронавируса зарегистрированы в Сеуле, еще 1184 – в центральной провинции Кёнгидо. Всего в стране заразились 425 064 человека. Прирост тяжелобольных пациентов достиг рекордного уровня - 586 человек. За сутки погибли еще 34 пациента, что также является самым высоким показателем с июля. Всего скончались 3 362 человека (0,79%).Органы здравоохранения изначально сообщили о 4116 новых заболевших, но позже из их числа исключили первую зафиксированную в стране смерть новорожденного от коронавируса, так как ребенок умер еще до регистрации рождения. Сообщается, что у него нашли COVID-19 сразу после рождения в понедельник.Ранее KDCA представило новую 5-ти уровневую систему еженедельной оценки уровня рисков, на основе которой должно приниматься решение о продолжении поэтапного смягчения мер социального дистанцирования. С 1 ноября правительство ввело политику "Вместе с COVID-19", которая подразумевала снятие большинства ограничений к концу февраля, учитывая, что более 80% населения страны вакцинированы. Однако резкий рост новых больных коронавирусом поставил планы властей под угрозу.Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин уже поручил правительству приложить все усилия, чтобы взять под контроль рост числа случаев. Органы здравоохранения предупредили, что нынешняя тенденция сохранится, правительство не сможет придерживаться плана по снятию мер социального дистанцирования.
https://ria.ru/20211117/koreya-1759503280.html
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в мире, сеул, южная корея, здоровье - общество, кенгидо, мун чжэ ин, коронавирус covid-19
10:58 24.11.2021
 
В Южной Корее выявили рекордное число случаев COVID-19

В Южной Корее за сутки выявили рекордное с начала пандемии число случаев COVID-19

© AP Photo / Lee Jin-manПрофилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Lee Jin-man
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СЕУЛ, 24 ноя – РИА Новости. Южная Корея в среду впервые с начала пандемии выявила 4155 случаев COVID-19 за сутки, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).
Предыдущий рекорд в 3292 зараженных в день был установлен также в ноябре.
Из новых случаев - 4087 локальных и 28 занесенных из-за границы. 1734 случаев коронавируса зарегистрированы в Сеуле, еще 1184 – в центральной провинции Кёнгидо. Всего в стране заразились 425 064 человека. Прирост тяжелобольных пациентов достиг рекордного уровня - 586 человек. За сутки погибли еще 34 пациента, что также является самым высоким показателем с июля. Всего скончались 3 362 человека (0,79%).
Органы здравоохранения изначально сообщили о 4116 новых заболевших, но позже из их числа исключили первую зафиксированную в стране смерть новорожденного от коронавируса, так как ребенок умер еще до регистрации рождения. Сообщается, что у него нашли COVID-19 сразу после рождения в понедельник.
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Ранее KDCA представило новую 5-ти уровневую систему еженедельной оценки уровня рисков, на основе которой должно приниматься решение о продолжении поэтапного смягчения мер социального дистанцирования. С 1 ноября правительство ввело политику "Вместе с COVID-19", которая подразумевала снятие большинства ограничений к концу февраля, учитывая, что более 80% населения страны вакцинированы. Однако резкий рост новых больных коронавирусом поставил планы властей под угрозу.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин уже поручил правительству приложить все усилия, чтобы взять под контроль рост числа случаев. Органы здравоохранения предупредили, что нынешняя тенденция сохранится, правительство не сможет придерживаться плана по снятию мер социального дистанцирования.
 
Распространение коронавирусаВ миреСеулЮжная КореяЗдоровье - ОбществоКенгидоМун Чжэ ИнКоронавирус COVID-19
 
 
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