https://ria.ru/20211124/chibis-1760632452.html

Чибис назвал борьбу с оттоком населения вызовом для северных стран

Чибис назвал борьбу с оттоком населения вызовом для северных стран - РИА Новости, 24.11.2021

Чибис назвал борьбу с оттоком населения вызовом для северных стран

Ключевым вопросом арктической повестки для стран с северными территориями сегодня является борьба с оттоком населения, в Мурманской области для решения этой... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T22:50

2021-11-24T22:50

2021-11-24T22:50

мурманская область

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мурманская область

арктика

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россия

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МУРМАНСК, 24 ноя – РИА Новости. Ключевым вопросом арктической повестки для стран с северными территориями сегодня является борьба с оттоком населения, в Мурманской области для решения этой задачи создан стратегический план "На Севере – Жить! 2.0", сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, представляя обновленную стратегию на IV международной сессии "Сотрудничество в Арктике"."Как сделать так, чтобы количество людей, которые живут и работают в Арктике, не убавлялось, а прибавлялось? Это вызов для всех без исключения стран с северными территориями – создать интересные, комфортные условия для жизни и активного развития человека", – сказал глава Мурманской области.В ходе презентации обновлённого стратегического плана "На Севере – Жить! 2.0" Чибис отметил, что правительство Мурманской области рассматривает его как часть общей стратегии развития Арктической зоны РФ, а конечной целью плана является сокращение оттока населения из Заполярья. Глава региона особо подчеркнул, что план "На Севере – Жить!" сформирован с опорой на мнения самих северян."Наша общая позиция: в Арктике главное – люди. Без людей большие арктические проекты мы реализовать не сможем. Мы исходим из того, что о том, что волнует людей, нужно спросить у них самих", - отметил Чибис и пояснил, что в 2019 году власти провели масштабное анкетирование жителей Мурманской области по основным проблемам. Летом этого года анкетирование было запущено повторно, и было получено почти полмиллиона конкретных предложений, а в самом анкетировании участвовали 23 тысячи человек.Как рассказал Чибис, среди ключевых вызовов, вопросов и потребностей у людей – комфортная среда для жизни, здравоохранение, возможность самореализации – рабочие места и развитие экономики, образование, качество и доступность жилья.В числе опорных пунктов плана глава региона упомянул арктические преференции для бизнеса, реализацию в регионе крупных инвестпроектов, развитие Севморпути, расширение программы "Дальневосточный гектар" на территорию Арктики, возрождение жилищного строительства. Помимо этого, важными аспектами стратегии развития области стала реализация природоохранных программ и внедрение зелёных технологий, цифровизация, развитие туризма, поддержка коренных малочисленных народов, международное сотрудничество в сфере образования и культуры."Мы стараемся действительно менять городскую среду. Инвестируем в современные общественные пространства, ремонтируем фасады, делаем декоративную подсветку. Нет ни одного города в области, где бы сегодня не было преобразований. Нам нужно "перескочить" на уровень постиндустриальной экономики, чтобы притягивать сюда молодых", - уверен мурманский губернатор.По его мнению, за "длинным рублём" молодой человек просто так уже не поедет. Нужна адекватная среда для жизни и набор интересных проектов, чтобы молодым по-настоящему нравилась Арктика, чтобы они чувствовали, что они "на передовой, а не в захолустье"."Коллеги из других северных стран говорят о тех же вызовах, прежде всего – об оттоке населения. Наша задача – перевернуть этот тренд. И очень здорово, что сегодня Мурманская область стала площадкой для международного взаимодействия по теме сотрудничества в Арктике. Потому что Арктика сегодня в приоритете для всего мира", – подытожил губернатор.

https://ria.ru/20211122/vrachi-1760122555.html

https://ria.ru/20211027/murmansk-1756577432.html

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общество, мурманская область, арктика, андрей чибис, россия