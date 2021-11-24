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В Челябинской области четыре человека погибли от отравления угарным газом
В Челябинской области четыре человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 24.11.2021
В Челябинской области четыре человека погибли от отравления угарным газом
Четыре человека погибли в Челябинской области, предварительно причиной смерти стало отравление угарным газом, сообщил представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T21:57
2021-11-24T21:57
2021-11-24T21:57
происшествия
челябинская область
златоуст
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли в Челябинской области, предварительно причиной смерти стало отравление угарным газом, сообщил представитель экстренных служб.Он уточнил, что инцидент произошел в среду вечером в городе Златоуст Челябинской области."Квартира многоквартирного жилого дома по адресу: улица Аносова, дом 231. Четыре человека погибли, предварительно причиной смерти стало отравление угарным газом", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, челябинская область, златоуст
В Челябинской области четыре человека погибли от отравления угарным газом
В Челябинской области в городе Златоуст четыре человека погибли от отравления угарным газом