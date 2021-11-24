https://ria.ru/20211124/chelyabinsk-1760627955.html

В Челябинской области четыре человека погибли от отравления угарным газом

В Челябинской области четыре человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 24.11.2021

В Челябинской области четыре человека погибли от отравления угарным газом

Четыре человека погибли в Челябинской области, предварительно причиной смерти стало отравление угарным газом, сообщил представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T21:57

2021-11-24T21:57

2021-11-24T21:57

происшествия

челябинская область

златоуст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли в Челябинской области, предварительно причиной смерти стало отравление угарным газом, сообщил представитель экстренных служб.Он уточнил, что инцидент произошел в среду вечером в городе Златоуст Челябинской области."Квартира многоквартирного жилого дома по адресу: улица Аносова, дом 231. Четыре человека погибли, предварительно причиной смерти стало отравление угарным газом", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211109/pozhar-1758322356.html

челябинская область

златоуст

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, челябинская область, златоуст