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Cандра Буллок прокомментировала слухи о романе с Киану Ривзом

Cандра Буллок прокомментировала слухи о романе с Киану Ривзом - РИА Новости, 24.11.2021

Cандра Буллок прокомментировала слухи о романе с Киану Ривзом

Актриса Сандра Буллок в интервью Esquire прокомментировал слухи о ее романе с Киану Ривзом. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T00:31

2021-11-24T00:31

2021-11-24T00:31

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Актриса Сандра Буллок в интервью Esquire прокомментировал слухи о ее романе с Киану Ривзом. Актеры познакомились на съемках боевика "Скорость", который вышел в 1994 году, а в 2006 году снялись фильме "Дом у озера". У них также были общие друзья и один агент. Из-за этого Буллок и Ривз часто встречались на голливудских вечеринках, где веселились и общались. Неудивительно, что их заподозрили в романтических отношениях. На вопрос журналиста действительно ли их связывало или до сих пор связывает что-то большее, чем работа, Сандра Буллок уверенно ответила "Нет". По словам актрисы, свидания бы испортили их "большую дружбу". И тем не менее, она не исключает, что у них могло бы что-то получиться. Актриса добавила, что Ривз был и остается уникальным человеком, который умеет внимательно слушать, и вспомнила одну историю, связанную с этим. Примерно через год после выхода "Скорости", она разговаривала с Киану и упомянула, что никогда не пробовала шампанское с трюфельными конфетами. Через несколько дней актер приехал в дом Буллок с цветами, шампанским и трюфелями и сказал: "Я подумал, что ты могла бы попробовать все это и сказать, на что это похоже". В 2019 году стало известно о том, что Киану Ривз встречается с художницей Александрой Грант. Сандра Буллок была замужем за телеведущим Джесси Джеймсом, с которым развелась в 2010 году после пяти лет брака из-за его измен. Сейчас актриса занимается воспитанием двух приемных детей — сына Луи и дочери Лейлы.

https://ria.ru/20210712/jolie-1740985873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сандра буллок, киану ривз, шоу-бизнес, новости культуры, стиль жизни