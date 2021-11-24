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Cандра Буллок прокомментировала слухи о романе с Киану Ривзом
Cандра Буллок прокомментировала слухи о романе с Киану Ривзом - РИА Новости, 24.11.2021
Cандра Буллок прокомментировала слухи о романе с Киану Ривзом
Актриса Сандра Буллок в интервью Esquire прокомментировал слухи о ее романе с Киану Ривзом. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T00:31
2021-11-24T00:31
2021-11-24T00:31
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Актриса Сандра Буллок в интервью Esquire прокомментировал слухи о ее романе с Киану Ривзом. Актеры познакомились на съемках боевика "Скорость", который вышел в 1994 году, а в 2006 году снялись фильме "Дом у озера". У них также были общие друзья и один агент. Из-за этого Буллок и Ривз часто встречались на голливудских вечеринках, где веселились и общались. Неудивительно, что их заподозрили в романтических отношениях. На вопрос журналиста действительно ли их связывало или до сих пор связывает что-то большее, чем работа, Сандра Буллок уверенно ответила "Нет". По словам актрисы, свидания бы испортили их "большую дружбу". И тем не менее, она не исключает, что у них могло бы что-то получиться. Актриса добавила, что Ривз был и остается уникальным человеком, который умеет внимательно слушать, и вспомнила одну историю, связанную с этим. Примерно через год после выхода "Скорости", она разговаривала с Киану и упомянула, что никогда не пробовала шампанское с трюфельными конфетами. Через несколько дней актер приехал в дом Буллок с цветами, шампанским и трюфелями и сказал: "Я подумал, что ты могла бы попробовать все это и сказать, на что это похоже". В 2019 году стало известно о том, что Киану Ривз встречается с художницей Александрой Грант. Сандра Буллок была замужем за телеведущим Джесси Джеймсом, с которым развелась в 2010 году после пяти лет брака из-за его измен. Сейчас актриса занимается воспитанием двух приемных детей — сына Луи и дочери Лейлы.
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сандра буллок, киану ривз, шоу-бизнес, новости культуры, стиль жизни
Cандра Буллок прокомментировала слухи о романе с Киану Ривзом
Cандра Буллок прокомментировала слухи о романе с Киану Ривзом
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Актриса Сандра Буллок в интервью Esquire прокомментировал
слухи о ее романе с Киану Ривзом.
Актеры познакомились на съемках боевика "Скорость", который вышел в 1994 году, а в 2006 году снялись фильме "Дом у озера". У них также были общие друзья и один агент. Из-за этого Буллок и Ривз часто встречались на голливудских вечеринках, где веселились и общались. Неудивительно, что их заподозрили в романтических отношениях.
На вопрос журналиста действительно ли их связывало или до сих пор связывает что-то большее, чем работа, Сандра Буллок уверенно ответила "Нет".
По словам актрисы, свидания бы испортили их "большую дружбу". И тем не менее, она не исключает, что у них могло бы что-то получиться.
"Но кто знает? — внезапно предположила актриса. — Киану — парень, который, как мне кажется, дружит с каждой женщиной, с которой когда-либо встречался. Не думаю, что есть кто-нибудь, кто мог бы сказать о нем что-то ужасное. Так что, возможно, мы смогли бы выжить. Я не знаю".
Актриса добавила, что Ривз был и остается уникальным человеком, который умеет внимательно слушать, и вспомнила одну историю, связанную с этим. Примерно через год после выхода "Скорости", она разговаривала с Киану и упомянула, что никогда не пробовала шампанское с трюфельными конфетами.
Через несколько дней актер приехал в дом Буллок с цветами, шампанским и трюфелями и сказал: "Я подумал, что ты могла бы попробовать все это и сказать, на что это похоже".
В 2019 году стало известно о том, что Киану Ривз встречается с художницей Александрой Грант. Сандра Буллок была замужем за телеведущим Джесси Джеймсом, с которым развелась в 2010 году после пяти лет брака из-за его измен. Сейчас актриса занимается воспитанием двух приемных детей — сына Луи и дочери Лейлы.