Суд взыскал 27 тысяч рублей с блогера Била в пользу Мосгортранса
Суд в Москве взыскал 27 тысяч рублей с блогера Била за простой общественного транспорта
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВидеоблогер Эдвард Бил у Пресненского районного суда города Москвы
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мировой суд Люблинского района Москвы взыскал с блогера Эдварда Била 27 тысяч рублей в пользу Мосгортранса за простой общественного транспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Люблинского суда.
"Суд взыскал в пользу истца убытки, причиненные простоем в размере 26 106 руб 21 копеек и расходы по оплате государственной пошлины в размере 983 руб 19 копеек, а всего 27 089 рублей 40 копеек",- сказала собеседница агентства.
В июле суд приговорил блогера за крупное ДТП в центре столицы к двум годам ограничения свободы, а также лишил его водительских прав на три года – именно на таком наказании настаивал гособвинитель. Однако позднее прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, посчитав наказание слишком мягким; обжаловала решение суда и защита Била. Адвокаты просят изменить приговор в части ограничения времени выхода из дома. Согласно приговору, Билу запрещено покидать жилье с 20.00 до 8.00, защита просит сократить это время и назначить запрет с 00.00 до 6.00. Прокурор считает наказание чрезмерно мягким, хотя гособвинитель запрашивал для блогера именно такое наказание, которое и было ему назначено.
Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы. Приговором суда блогеру два года нельзя без согласия инспектора уходить из дома по ночам, выезжать за пределы Москвы и области, а также переезжать. Кроме того, его на три года лишили водительских прав.