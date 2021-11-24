Билайн и СПбГЭУ создадут лабораторию искусственного интеллекта
© пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
© пресс-служба "Вымпелком"
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Билайн и Санкт-Петербургский государственный экономический университет договорились о сотрудничестве в сфере исследований больших данных и искусственного интеллекта, а также развития ИТ-систем обработки данных, машинного обучения и информационной безопасности, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн).
В рамках партнерства в вузе будет создана лаборатория искусственного интеллекта и анализа данных, которая займется изучением методов внедрения ИИ в бизнес-процессы, созданием предикативных моделей на основе анализа больших данных, применением нейросетевых технологий в рамках цифровой трансформации СПбГЭУ. Также планируется разработка индивидуальных программ обучения и практической подготовки студентов.
По словам директора корпоративного бизнеса Западного региона ПАО "ВымпелКом" Евгении Корж, компания обладает обширной экспертизой в области big data и ИИ, а также инструментами для разработки и внедрения цифровых сервисов. "Мы надеемся, что партнерство с ведущим российским вузом позволит создать масштабируемые практические решения, которые окажутся востребованы бизнесом и научным сообществом, а также будут выполнять определенную социальную функцию, способствуя цифровому развитию государства", - приводятся в сообщении ее слова.
Ранее о создании цифровой лаборатории билайн договорился с Сеченовским Университетом. Соглашение предполагает совместную работу в области создания новых медицинских технологий на основе ИИ, а также внедрение результатов сотрудничества в систему здравоохранения. Кроме того, совместно развивать технологии ИИ и машинного обучения билайн планирует с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Соответствующее соглашение было подписано в июле текущего года, добавили в пресс-службе.